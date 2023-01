Grundstein für Karriere in der Immobilienwirtschaft

Intensivlehrgang „Immobilienökonomie“ am BWL-Institut & Seminar Basel startet am 15. April 2023 zum 38. Mal

BASEL – Experten der Immobilienwirtschaft erwarten sehr gute Berufsaussichten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit knapp 800.000 Unternehmen und rund 3,5 Millionen Beschäftigten ist die Branche einer der größten Wirtschaftszweige in Deutschland. Die Ausbildung kann der Grundstein für eine internationale Karriere sein: An angehende Führungskräfte aus den Bereichen Immobilien, Versicherungen und Finanzdienstleistungen richtet sich der Intensiv-Fernlehrgang „Immobilienökonomie“, der am 15. April 2023 in seiner 38. Auflage am BWL-Institut & Seminar Basel startet. „Fernlehrgänge sind eine effiziente und effektive Möglichkeit, für die weitere berufliche Laufbahn die in der Praxis relevanten Instrumente der Betriebswirtschaft und des Immobilienmanagements anzueignen“, betont Dr. Ralf Andreas Thoma, Studienleiter am BWL-Institut & Seminar Basel ( www.bwl-institut.ch).

Der Intensivlehrgang Immobilienökonomie ist laut Dr. Ralf Andres Thoma als reiner Fernlehrgang konzipiert und umfasst zehn Module. Nach dem Studienbeginn sei der Teilnehmer in seiner zeitlichen Einteilung vollkommen flexibel. Es gebe keine fixen Termine für die Prüfungen oder Fristen, die eingehalten werden müssen. Der Lehrgang dauert zwischen neun und zwölf Monate. Die Module enthalten eine Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen Bilanz und GuV, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Finanzierung sowie die Schwerpunkte Immobilienmarketing, Facility Management, Immobilienfinanzierung, Immobilieninvestition und -bewertung. Wer sich einen Eindruck von den Lehrgängen verschaffen will, kann Auszüge aus den Lehrgangsunterlagen kostenlos und unverbindlich unter www.bwl-institut.ch einsehen. Die Unterlagen gibt es auch als eBook oder als PDF-Datei.

Marketing für Immobilienprofis

Immobilien erfolgreich vermarkten, will gelernt sein: Der Lehrgang zum/zur Zertifizierten Immobilien-Marketingfachmann/-frau (BI) vermittelt zeitlich flexibel die wichtigsten theoretischen Modelle und Ansätze des Marketings für die Immobilienbranche. Das sechsmonatige berufsbegleitende Fernstudium, bestehend aus sechs theoretischen Modulen und ergänzenden Fallstudien, startet am 15. Juni 2023 in die 18. Auflage. Plausibel erläuterte Standortvorteile, käufergerechte Aufbereitung, vertrauensbildende Sprache, Gestaltung und Anreicherung eines Immobilienobjekts sind wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg am Immobilienmarkt. „Fundiertes, praxisorientiertes Immobilienmarketing-Wissen ist eine Basis für die Job- und Karrierechancen in der Gebäudewirtschaft“, sagt Studienleiter Dr. Ralf Andreas Thoma. Der Fernlehrgang bietet die theoretischen Grundlagen zu den wichtigsten Themen des Immobilienmarketings mit konkreten praxisbezogenen Fallstudien. „Die Teilnehmer sollen die Instrumente des Immobilienmarketings kennenlernen, um neue Absatzmärkte zu finden“, so der Studienleiter.

Englisch für Immobilienprofis

Die Immobilienbranche ist international aufgestellt, deshalb sollten Immobilienvermarkter in „Real Estate English“ fit sein. Unter dem Titel „Englisch für Immobilienprofis“ werden in Zusammenarbeit mit dem Schwesterunternehmen Atlas Business Language GmbH branchenspezifische Sprachkurse angeboten. Teilnehmer lernen dort gezielt den Wortschatz für die Immobilienwirtschaft. Gerade im Segment der Luxuswohnungen und Villen ist fließendes Englisch eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Geschäfte. Der Kurs richtet sich an Immobilienmakler und Immobilienverwalter, die ihre Sprachkenntnisse für anspruchsvolle Kundschaft aus aller Welt verbessern möchten. Als wichtigste Themen behandelt der Kurs die Konversation mit Kunden, Kommunikation via E-Mail und Post sowie die Schlüsselwörter der Immobilienbranche für die Beschreibung von Häusern, Architektur und der Landschaft.

Die Betriebswirtschaftliche Institut & Seminar Basel AG bietet seit 1999 als privates Weiterbildungsinstitut ein praxisorientiertes effizientes Studienangebot. Das Institut hat im März 2007 das eduQua-Zertifikat erhalten. Das Schweizerische Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen wurde im März 2022 erneut bestätigt. Außerdem ist das Institut Mitglied im Schweizerischen Verband für Erwachsenenbildung (SVEB) und der European Association of Distance Learning (EADL). Weitere Infos unter www.bwl-institut.ch

