Off – Plan Immobilien – Jumeirah, Dubai

North 43 JVC ist ein Premium-Komplex, der vollständig gewartete Wohnungen, einschließlich Studios und Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern, im bebauten Gebiet des Jumeirah Village Circle anbietet. Es ist auch ein perfektes Investitionsinstrument, das Ihnen ein stabiles Einkommen bietet.

North 43 JVC ist ein 20-stöckiges Wohnprojekt der Naseeb Group mit einem klassischen urbanen Design, bei dem jedes Detail mit Luxus ausgestattet ist und Ist die perfekte Option für diejenigen, die eine rentable Investition tätigen möchten. Unter den 229 Premium-Wohnungen mit Service sind Studios und Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern zu finden. Alle Wohnungen sind in einem zeitgenössischen Design gehalten. Einige Einheiten werden auch über einen privaten Whirlpool auf dem Balkon verfügen.

Spanische Porzellanfliesen, Marmor, Eichenböden, italienische Möbel und deutsche Küchen wurden bei der Gestaltung der Wohnungen verwendet. Die Panoramafenster lassen die Wohnungen geräumiger erscheinen, da das Tageslicht den Lebensraum zum Leben erweckt. Den Bewohnern von North 43 stehen erstklassige Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Swimmingpool, ein Musikzimmer, ein Spiele-Lounge-Raum, ein voll ausgestatteter Fitnessraum, ein Studien-/Konferenzraum, Grünflächen sowie Innen- und Außenspielbereiche.

Der Turm North 43 befindet sich in günstiger Lage im Jumeirah Village Circle, nur 15 Minuten von Downtown Dubai und Business Bay entfernt. Die Fahrtzeit zum Dubai International Airport beträgt etwa 25 Minuten. Die Bewohner der Anlage werden die The Circle Mall mit einer Fläche von über 1 Mio. m² zu schätzen wissen. Sie bietet 200 Einzelhandelsgeschäfte, einen Supermarkt, einen Kinosaal und verschiedene gastronomische Einrichtungen. Zu den anderen Einkaufszielen in der Nähe gehören das City Centre Me’aisem, The Springs Souk und die Dubai Hills Mall.

Verschiedene Sportaktivitäten sind von North 43 aus leicht zu erreichen, z. B. der Jumeirah Golf Estates Golf & Country Club, das Dubai Autodrome und das Dubai International Stadium. Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen wie der Dubai Miracle Garden und der Dubai Butterfly Garden sind ebenfalls nur wenige Minuten entfernt.

North 43 wird im Emirat Dubai eine neue Qualität von Serviced Apartments schaffen und Wohnungen mit Liebe zum Detail anbieten. Die Übergabe des Projekts ist für das erste Quartal 2024 geplant. Es besteht kein Zweifel daran, dass Serviced Residences in North 43 sowohl bei denjenigen, die Premium-Wohnen in einer der begehrtesten Gegenden erleben möchten, als auch bei Investoren sehr gefragt sein werden. Daher werden die Wohnungen im North 43 von Valor Hospitality verwaltet, einer führenden externen Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in den USA. Im Jahr 1 wird die Rendite des Mietpools 7,34 % betragen und soll im Jahr 4 auf 9 % ansteigen, was einer effektiven Nettorendite von 77 AED pro Quadratmeter entspricht.

Diese erstaunlichen Häuser mit atemberaubender Innenausstattung wurden exklusiv von Aston Martin entworfen und bieten den Bewohnern eine neue Welle des Genusses unglaublicher Annehmlichkeiten. Nutzen Sie die Chance, Ihren Lebensstil völlig neu zu definieren und zu verändern. Die Annehmlichkeiten und Dienstleistungen sind in jeder Hinsicht erstklassig und exklusiv, damit die Bewohner ein aufregendes Leben genießen können.

Viewz by Danube wird die Skyline von Jumeirah Lake Towers schmücken und ist ein luxuriöses Zwillingsturm-Projekt. Die Wohnungen werden komplett möbliert sein und können mit einer maßgeschneiderten Innenausstattung von Aston Martin ausgestattet werden.

Viewz wird eine maßgeschneiderte Auswahl an wunderschön gestalteten Studios, 1-Schlafzimmer-Präsidentensuiten und 1-3-Schlafzimmer-Apartments beherbergen. Diejenigen, die wahre Opulenz erleben möchten, können aus einer begrenzten Anzahl von Sky-Villen mit 4 Schlafzimmern wählen, die im 50. Die Viewz by Danube werden durch 2 Skybridges miteinander verbunden sein, was dem neuen Meisterwerk einen Hauch von Raffinesse verleiht. Ausgewählte Grundrisse werden über ein privates Arbeitszimmer verfügen, während alle Präsidentensuiten und Einheiten mit 2 bis 3 Schlafzimmern einen privaten Swimmingpool haben werden.

Wenn Sie in Viewz wohnen, haben Sie uneingeschränkten Zugang zu mehr als 30 einzigartigen Annehmlichkeiten. Dazu gehören ein Grillbereich, ein Festsaal, ein Gegenstromschwimmbad, ein Wassergymnastikraum, eine Zigarrenlounge, ein Freiluftkino und eine Fußballarena, um nur einige zu nennen.

Danube Viewz wird neben dem Cluster K in den Jumeirah Lake Towers liegen, mit einfachem Zugang zur First Al Khail St. Die günstige Lage des Premium-Komplexes ermöglicht ein problemloses Pendeln in den Rest von Dubai. So sind einige der begehrtesten Ziele wie Palm Jumeirah und Dubai Marina innerhalb von 10 Autominuten zu erreichen.

Der internationale Flughafen von Dubai ist in maximal 30 Minuten mit dem Auto erreichbar. Darüber hinaus befinden sich die Bushaltestellen JLT und Dubai Star Tower sowie die DMCC-Metro in fußläufiger Entfernung – ideal für alle, die lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind.

Wenn Sie sich für den Erwerb einer Immobilie in Viewz by Danube als gewerbliche Investition entscheiden, wird es Sie interessieren, dass 1-Schlafzimmer-Apartments in Jumeirah Lake Towers (JLT) laut der Website PropertyFinder.ae eine attraktive Rendite von durchschnittlich 8,3 % bieten. Gleichzeitig liegt der Anfangsmietpreis für diese Art von Immobilien bei 45.000 AED pro Jahr.

Darüber hinaus haben Sie bei Investitionen in Immobilien in JLT die Möglichkeit, je nach Immobilienwert von 2 Arten von Langzeitvisa zu profitieren.

Wenn die Investitionskosten mindestens 750.000 AED betragen, können Sie ein 2-jähriges Investorenvisum für die VAE beantragen. Eine andere Möglichkeit ist ein 10-Jahres-Visum für Goldene VAE, wenn der Immobilienerwerb mindestens 2.000.000 AED beträgt.

