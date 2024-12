Grüne Transformation: Westcon-Comstor beschleunigt Umstieg auf erneuerbare Energien

Aktueller Responsible Business Report dokumentiert die Maßnahmen, die der Distributor im vergangenen Geschäftsjahr im Sinne von Mensch, Umwelt und Gesellschaft ergriffen hat

Paderborn, 05. Dezember 2024 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, gibt im Rahmen der Veröffentlichung seines jährlichen Responsible Business Report bedeutende Fortschritte auf dem Weg zum selbst gesteckten Ziel, die weltweiten Geschäftstätigkeiten bis 2030 ausschließlich mit regenerativen Energien abzuwickeln, bekannt.

Aus dem Report geht hervor, dass Westcon-Comstor im vergangenen Geschäftsjahr weltweit 42 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Quellen bezogen hat, gegenüber 33 Prozent im Vorjahr. Bis zum Ende des Jahrzehnts will das Unternehmen 100 Prozent erreichen.

Die größten Fortschritte wurden in Europa erzielt. Das Vereinigte Königreich ist seit Kurzem das erste Land, in dem der Distributor den Umstieg auf erneuerbare Energien abgeschlossen hat.

Westcon-Comstor hatte sich 2023 eine Reihe ehrgeiziger, wissenschaftlich fundierter Emissionsziele gesetzt und wurde zum ersten großen globalen Technologiedistributor, dessen Ziele von der international renommierten Science Based Targets Initiative (SBTi) offiziell validiert wurden. Dazu gehört auch das übergeordnete Ziel, bis 2050 Netto-Null zu erreichen.

Inzwischen haben mehr als 80 Prozent der Supply-Chain-Partner von Westcon-Comstor im gesamten IT-Channel eigene, wissenschaftlich fundierte Emissionsziele formuliert – was bedeutet, dass das Unternehmen dieses Ziel ein Jahr früher als geplant erreicht hat. Der Fokus wird nun darauf liegen, gemeinsam mit diesen Lieferanten sicherzustellen, dass sie ihre Ziele erreichen, und die Fortschritte zu überwachen.

Der Responsible Business Report schildert die Maßnahmen, die Westcon-Comstor in den drei strategischen Schwerpunktbereichen Mensch, Umwelt und Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 (FY24) ergriffen hat. Neben den Fortschritten in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz belegt der Report auch, dass das Schulungsbudget im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent gestiegen ist und weltweit rund 1 Million US-Dollar in Programme zur Mitarbeiterentwicklung investiert wurden.

Erstmals hat sich Westcon-Comstor auch an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) orientiert, einer unabhängigen Non-Profit-Organisation, deren einheitliche, vergleichbare und global anwendbare Standards zum weltweit meistgenutzten Framework für die Nachhaltigkeitsberichterstattung geworden sind.

„Es freut uns sehr, dass wir in einigen Bereichen, wie zum Beispiel beim Umstieg auf Regenerativstrom, deutliche Fortschritte gemacht haben. Wir sind uns aber auch bewusst, dass noch viel zu tun ist, wenn wir unsere ehrgeizigen mittel- und langfristigen Nachhaltigkeitsziele möglichst schnell erreichen wollen“, erklärt Kevin Brzezinski, Chief Sustainability Officer bei Westcon-Comstor. „Als Unternehmen sind wir bestrebt, unsere selbst gesteckten Ziele zu erreichen und gemeinsam mit unseren Channel-Partnern und Lieferanten einen wirklich nachhaltigen IT-Channel zu schaffen.“

Interessierte Leserinnen und Leser finden den „Responsible Business Report FY24“ von Westcon-Comstor hier.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Heidturmweg 70

33100 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de