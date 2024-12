Nürnberg – Schluss mit der stillen Nacht! Das schwarz-gelbe Zelt gastiert wieder auf dem Volksfestplatz und versetzte bereits am Premieren-Wochenende Tausende Besucher in Staunen.

Flic Flac präsentierte seine brandneue X-Mas Show, die unter die Haut geht und voll ist mit adrenalingeladenen Acts. Bei der diesjährigen Gewinner-Show beweisen die Veranstalter erneut, dass sie die Mischung aus Action, Unterhaltung und Akrobatik zur eigenen Königsdisziplin entwickelt haben. Dafür sorgten die weltbesten Akrobaten und Künstler, die allesamt preisgekrönt sind.

Flic Flac Nürnberg: Oberbürgermeister König zeigt sich begeistert

Schon zur Preview war das schwarz-gelbe Zelt voll mit erwartungsvollen Gästen. Das Who is Who Frankens ließ sich die erste Vorstellung nicht entgehen und feierte die Künstler mit Standing Ovations. Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König war unter den Gästen und zeigte sich begeistert. Für ihn ist Weihnachten ohne die X-Mas Show auf dem Volksfestplatz schlicht unvorstellbar: „Flic Flac gehört dazu!“, betonte er.

Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Arbeit der Inhaberin und Direktorin Larissa Kastein und ihrem Team: „Was wir heute sehen, ist mutig: Menschen, die sich etwas trauen und Risiken eingehen. Vielleicht brauchen wir das auch wieder ein bisschen mehr in unserer Gesellschaft. Wenn wir das aus Flic Flac 2024/2025 mitnehmen, wird‘s ein geniales nächstes Jahr.“

Rockin‘ on Devil‘s Floor: Eine Live Band im Container-Käfig

Das musikalische Highlight der aktuellen Spielzeit ist die speziell für die X-Mas Show in Nürnberg zusammengestellte Band, die mit eigens komponierten und arrangierten Stücken die Action- und Akrobatik-Acts begleitet. Ob kraftvolle Beats oder gefühlvolle Melodien – die Musiker schaffen es, jede Darbietung musikalisch perfekt in Szene zu setzen. Aus seinem Container-Komplex am Artisteneingang entfesselte das neunköpfige Live-Orchester am Wochenende eine mitreißende Klangwelle, die das Publikum bis zur letzten Sekunde in ihren Bann zog.

Wo Grenzen neu definiert werden: Emotionen auf Vollgas

Schon immer stehen die Shows von Flic Flac für Adrenalin, Nervenkitzel und starke Emotionen auf der Bühne, aber auch im Publikum. Immer schneller, höher und ausgefallener. „Klar, es gibt Grenzen. Wir wollen unsere Artisten und auch das Publikum niemals gefährden. Trotzdem gehört es einfach zu Flic Flac, diese Grenzen Stück für Stück zu verschieben oder anders zu setzen, damit der Thrill-Faktor immer gelingt. Neben Begeisterung und Unterhaltung ist unsere Mission natürlich auch immer: Atem rauben“, erklärt Larissa Kastein amüsiert.

Um das zu schaffen, engagiert Larissa Kastein während des gesamten Jahres außergewöhnliche Talente aus der ganzen Welt für ihre X-Mas Show. Das einzigartige Konzept kombiniert klassische Artistik mit modernen Elementen und innovativen Inszenierungen. Beeindruckende Acts wie die Jongleure der „China Bouncers“ mit ihrer imposanten Koordination und Präzision oder der Rola Bola Artist Vladimir Omelchenko, der am Rande des Möglichen balanciert, zeigten dem Publikum, dass klassische Zirkusdisziplinen noch lange nicht auserzählt sind. Das Highlight für alle Flic Flac Fans in Nürnberg: die Motorradfahrer. Diese Spielsaison waren es die „Helldrivers“, die insgesamt mit bis zu zehn Motorrädern gleichzeitig durch die Todeskugel rasten. Zum Ende hin gab es viele staunende Gesichter im Zelt. Adrenalin und Benzin lagen in der Luft, Standing Ovations folgten und die Show-Verantwortliche Larissa Kastein war gelöst: „Einen besseren Auftakt hätte ich mir nicht wünschen können.“

Noch bis zum 6. Januar 2025 ist die X-Mas Show auf dem Volksfestplatz zu bestaunen, viele Vorstellungen sind bereits fast vollständig ausverkauft. Weitere Informationen und Tickets gibt es auf https://flicflac-nuernberg.de/