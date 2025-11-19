Größtes Karibik-Programm ever – Princess Cruises bietet in der Saison 2027/28 über 180 Abfahrten – Erlebnis Panamakanal

München – Princess Cruises (www.princesscruises.de) baut in der Saison 2027/28 das Angebot an Karibik-Kreuzfahrten und Passagen durch den Panamakanal kräftig aus. So beinhaltet das bislang umfassendste Karibik-Programm der US-amerikanischen First Class-Reederei 187 Abfahrten auf neun Schiffen, darunter mit Star und Sun Princess auch die beiden neuesten und modernsten Flottenmitglieder.

Passagiere können bei 187 Abfahrten unter 43 Routen wählen, die sie auf Reisen von einer Dauer zwischen vier und 15 Nächten zu 22 exotischen Karibik-Inseln bringen. Besucht werden hierbei nicht weniger als 13 UNESCO-Welterbestätten, darunter der Brimstone Hill Fortress National Park auf St. Kitts oder der Trois Pitons National Park auf Dominica.

Auf den Routenplänen steht mit Celebration Key auch das neue, exklusive Privat-Ziel von Princess Cruises auf Grand Bahama Island. Dieses bietet neben faszinierenden Stränden, ruhigen Lagunen und mehr als 30 Restaurants und Bars auch verschiedene Bereiche sowohl für Familien wie für Gäste, die Ruhe suchen. Als Starthäfen der Karibik-Kreuzfahrten fungieren u.a. Miami, Fort Lauderdale sowie Port Canaveral.

Die Panamakanal-Saison läuft von September 2027 bis April 2028 und umfasst 22 Abfahrten auf fünf Schiffen. Auch hier kommt mit der Star Princess das neue Flaggschiff der Reederei zum Einsatz. Angesteuert werden 21 Ziele in neun Ländern, die den Gästen sieben UNESCO-Welterbestätten bieten, wie beispielsweise die Festung von Cartagena oder das historische Viertel von Panama. Antreten kann man die zwischen zwölf und 23 Nächten dauernden Fahrten in Los Angeles, Fort Lauderdale, Port Canaveral und Vancouver.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Ihr folgte Anfang Oktober 2025 mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.