Von der Kostenfalle zum Wettbewerbsvorteil – so rechnet sich Nachhaltigkeit in der Eventbranche

Clemens Arnold gibt Impulse auf der ersten MICE CONNECT in Ludwigshafen

Nachhaltigkeit gilt oft als Kostenfaktor, dabei ist sie ein wichtiger wirtschaftlicher Aspekt für die Eventbranche. Wer intelligent plant, spart Ressourcen, reduziert Ausgaben und sichert sich Fördermittel. Dabei stärkt er ganz nebenbei das eigene Image und die Marktposition. Clemens Arnold, Geschäftsführer von 2bdifferent, macht das zum Thema seines Impulsvortrags am 26. November 2025 von 11.15 bis 11.50 Uhr im Rahmen der MICE CONNECT im Pfalzbau Ludwigshafen.

Im Kontext der MICE CONNECT wirft er einen praxisnahen Blick darauf, wie nachhaltige Eventkonzepte nicht nur ökologisch und sozial, sondern auch betriebswirtschaftlich überzeugen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem ambitionierten Ziel des Veranstalters MRN, die MICE CONNECT bis 2026 nach ISO 20121 für nachhaltiges Eventmanagement zertifizieren zu lassen, sowie den strategischen Chancen, die sich daraus für Veranstaltende sowie Partner ergeben. Die Teilnehmenden erfahren auch, wie sie mit dieser Strategie Kosten senken, Effizienz steigern und Glaubwürdigkeit gewinnen können.

Gemeinsam mit vier weiteren Experten beteiligt sich Clemens Arnold darüber hinaus an dem Panel „Alles wieder anders? Zur Relevanz und Realität von Nachhaltigkeit in der MICE-Branche“. Die Klimaziele wurden reduziert, die Berichtspflichten im Lieferkettengesetz ausgesetzt und globale Abkommen vertagt: Offensichtlich hat es Nachhaltigkeit schwer, wenn Krieg und (Wirtschafts-)Krisen die politische Agenda bestimmen. Auch viele Unternehmen schalten derzeit einen Gang zurück. Nachhaltigkeit im Rückwärtsgang? Wie sieht es in der MICE-Branche aus? Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit im Anforderungsprofil von Kunden? Und welche Perspektiven gibt es bei der Bereitschaft, in Nachhaltigkeit zu investieren? Welche Erfahrungen gibt es beim Betrieb zertifizierter Locations?

Über diese Fragen diskutiert Clemens Arnold mit Isabell Bauer (halle02 Heidelberg), Lars André Pochanke (Volksbank Kurpfalz Heidelberg), Nina Wilhelmy (KLIMA ARENA Sinsheim) und Moderator Mike Seidensticker auf dem Podium und mit dem Auditorium. Beginn ist um 11.50 Uhr auf der Mainstage im Konzertsaal.

Die MICE CONNECT 2025 ist eine Fachmesse und Eventplattform, die am 26. November 2025 erstmals im Pfalzbau Ludwigshafen stattfindet. Ausrichter sind Pfalzbau Ludwigshafen und das Convention Bureau Rhein-Neckar, eine Tochtergesellschaft der Metropolregion Rhein-Neckar. Geboten wird eine Ausstellung sowie ein Rahmenprogramm mit Expertenvorträgen und Workshops, die praxisnahe Impulse liefern. Auch das Networking kommt nicht zu kurz: Eine begleitende digitale Plattform ermöglicht das Knüpfen von Kontakten vor, während und nach der Messe.

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

