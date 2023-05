Globale Talentplattform Andela kauft Münchner Start-up Casana und erweitert europäischen Kundenstamm

Akquisition hilft EU-Unternehmen bei der Skalierung ihrer Talentstrategien

Casana, ein in München ansässiges Netzwerk für IT-Talente, wurde von Andela übernommen, einer einheitlichen Talentlösung für die Suche, Bewertung, Einstellung, Verwaltung und Bezahlung von IT-Talenten für globale Kunden. Dies ist die zweite Akquisition des Unternehmens im Jahr 2023 und erweitert die Präsenz von Andela in Europa. Der weltgrößte globale Marktplatz für qualifizierte Freelancer hat jetzt mehr als 4 Millionen Technologen in 175 Ländern.

Das 2014 gegründete Unternehmen Andela verändert die Art und Weise, wie die Welt arbeitet, indem es Unternehmen bei der Skalierung ihrer globalen Talentstrategie unterstützt. Andela bietet eine Talentplattform, ein globales Talentnetzwerk und verwaltete Dienste für den Aufbau von Teams aus aufstrebenden Regionen wie Afrika und Lateinamerika. Das Geschäftsmodell von Casana stimmt mit dem Ansatz von Andela überein, die Qualifikationen für die Aufnahme von Mitgliedern in sein globales Talentnetzwerk zu beurteilen. Der Mitbegründer von Casana, Enrico Karnstädt, wird das deutsche Geschäft von Andela und die Expansion in Westeuropa als Direktor für DACH und Nordics leiten.

Marktführerschaft dank Skaleneffekte und globaler Strukturen

„Mein Ziel war es, einen weltweit führenden Talentmarktplatz aufzubauen“, kommentiert Karnstädt. Durch den Zusammenschluss mit Andela haben wir dies nun erreicht. Je mehr geprüfte Freelancer in unserem Netzwerk sind, desto schneller können wir den richtigen Kandidaten für jeden Auftraggeber finden und so die Qualität dieses Matches erhöhen. Unsere europäischen Kunden profitieren ab sofort von einem größeren, globalen Pool an qualifizierten IT-Experten und den international etablierten Prozessen von Andela.“

Optimaler Marktzugang in Europe

Jeremy Johnson, Mitbegründer und CEO von Andela, fügt hinzu: „Enrico und sein Team haben Casana zu einer starken Präsenz in Europa aufgebaut, und wir freuen uns darauf, europäische Kunden mit unserem Netzwerk von geprüften Tech-Experten zu unterstützen. Ähnlich wie in den USA arbeiten auch europäische Unternehmen remote und werden vom globalen Andela-Netzwerk profitieren. Eine starke Präsenz in Europa ist der nächste logische Schritt, um unsere Mission „to connect brilliance with opportunity“ fortzusetzen.“

Casana entstand in der Pandemie

Karnstädt gründete Casana in München während der Covid-19-Pandemie, zusammen mit seinem Mitgründer Gabor Darvasi. In der Folgezeit bauten die beiden Casana zu einem profitablen Unternehmen aus, das qualifizierte IT-Freelancer an Kunden aus Westeuropa vermittelt. Karnstädt und Darvasi wussten, dass es für Unternehmen immer schwieriger wird, die richtigen technischen Experten zum richtigen Zeitpunkt zu finden, mit denen sie ihre digitalen Initiativen und Produktentwicklungen umsetzen können. Denn „viele Unternehmen bekommen von ihren Personalvermittlern nur Lebensläufe zugeschickt, ohne dass inhaltlich geprüft wird, ob der Kandidat über ausreichende technische Fähigkeiten verfügt“, so Karnstädt. „Das kostet Unternehmen und Freelancern viel Zeit und kann dazu führen, dass keine Seite wirklich zufrieden ist.“

Vermittlung von Experten für die Realisierung von digitalen Projekten innerhalb weniger Tage

Der Gedanke des kuratierten Netzwerks von Andela deckt sich mit dem Geschäftsmodell von Casana. Andela nimmt nur erstklassige Freiberufler aus dem Technologiebereich auf, die vorab ein detailliertes Prüferfahren durchlaufen. Dazu zählen technische und nicht-technische Beurteilungen, die die Soft- und Hard-Skills eines Kandidaten bewerten. „Unsere Philosophie ist sehr ähnlich“, fährt Karnstädt fort. „Qualität und Service müssen an erster Stelle stehen.“ Vom Aufbau von Kundenteams bis hin zu Managed Services – Andelas End-to-end-Service hat seine Präsenz in Europa mit der Leuchtkraft der Marke und des Teams von Casana erweitert.

Andela verändert die Art und Weise, wie die Welt arbeitet. Die Andela-Talentplattform ist eine einheitliche Lösung, die eine flexiblere und kostengünstigere Möglichkeit bietet, technische Remote-Teams zu finden, zu bewerten, einzustellen, zu verwalten und zu bezahlen. Die Plattform nutzt eine firmeneigene KI-Entscheidungsmaschine, die bis zu 70 % schneller als herkömmliche Rekrutierungsansätze und zu 30-50 % geringeren Kosten die richtige Person für die jeweilige Aufgabe findet. Hunderte von führenden Unternehmen nutzen Andelas Netzwerk von über 4 Millionen Technologen in 175 Ländern, um ihre technischen Teams schnell und kostengünstig zu vergrößern. Andela ist ein verteiltes Unternehmen auf sechs Kontinenten und wird von Investoren wie Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital und Google Ventures unterstützt. Mehr über Andela erfahren Sie hier: https://andela.com/

