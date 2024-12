Glänzende Weihnachten: Neue hochglanz veredelte Kalender

Lindenberg im Allgäu, 05.12.2024

Zur Kalendersaison 2025 hat allcop sein Portfolio in der Kategorie Wandkalender erfolgreich erweitert und bietet seinen Handelspartnern nun sechs neue, hochglanz veredelte Formate an. Diese Neuzugänge stehen unter anderem bei den deutschen Handelspartnern Fotoparadies.de (dm-Eigenmarke), allcopSTORE, i-Port, sowie den österreichischen Handelspartner BIPA und Fotodarling zur Verfügung.

Die neuen Wandkalenderformate, darunter 20×20 cm, 30×30 cm, A3 (hoch und quer) sowie A4 (hoch und quer), überzeugen mit einem eleganten Hochglanz-Digitaldruck. Beim A4 Format, werden die Fotos auf Digitaldruckpapier mit einer Stärke von 250 g/m² gedruckt. Anschließend sorgt eine hochwertige UV-Lackierung für Schutz und verleiht den Bildern eine langlebige, brillante Farbqualität. Dadurch werden die Kalender nicht nur zu stilvollen Begleitern durch das Jahr, sondern auch zu leuchtenden Geschenken für die Weihnachtszeit.

Andreas Schätzle, CCO von allcop, betont die Bedeutung der Erweiterung: „Unsere neuen Wandkalender-Formate eröffnen nicht nur kreative Gestaltungsmöglichkeiten, sondern schaffen auch besondere Momente. Gerade in der Weihnachtszeit freuen wir uns, unseren Partnern Produkte anbieten zu können, die ihren Kunden das Fest noch strahlender machen.“

Neben der technischen Qualität punktet die neue Kollektion mit neu gestaltetem Deckblatt – inklusive Monatsübersicht – sowie reduziertem QR-Code. Jede Seite kann mit regionalen Feiertagen abgestimmt werden, und intuitive Designvorlagen erleichtern die individuelle Gestaltung. So wird jeder Kalender zum persönlichen Highlight – ein Geschenk, das Freude schenkt und ein Jahr lang begleitet.

Mit diesen Erweiterungen unterstreicht allcop seine Position als innovativer Partner im Bereich Fotofinishing und bietet seinen Handelspartnern die Möglichkeit, ihren Kunden auch in der Weihnachtszeit unverwechselbare Produkte mit Glanz anzubieten.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Kontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.