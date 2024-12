Tenable integriert Patch-Management-Lösung zur schnellen Behebung von Sicherheitslücken

Autonome Patch-Funktion strafft den Prozess von der Erkennung bis zur Behebung von Schwachstellen – mit individuell anpassbaren Kontrollen, die problematische Updates verhindern

COLUMBIA, Md. (5. Dezember 2024) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure Management, kündigt die Veröffentlichung von Tenable Patch Management an, einer autonomen Patching-Lösung, die entwickelt wurde, um Schwachstellen im Rahmen einer einheitlichen Lösung schnell und effektiv zu schließen. Eine strategische Partnerschaft und Integration mit Adaptiva, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich autonomes Endpoint Management, bildet das Fundament für die Lösung.

Schwachstellenbehebung ist nach wie vor eine große Herausforderung, da das Identifizieren, Testen und Installieren der unzähligen Patches, die tagtäglich veröffentlicht werden, sehr mühsam ist. In einem aktuellen Bericht von Tenable wurde festgestellt, dass nur 11 Prozent der Unternehmen nach eigenen Angaben Schwachstellen effizient beheben können. Das hat zur Folge, dass Unternehmen über lange Zeiträume hinweg ungeschützt sind, denn die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Ausnutzung einer Schwachstelle durch Angreifer ist von 32 Tagen auf fünf Tage gesunken.*

Tenable Patch Management geht direkt auf diese Probleme ein. Die integrierte Lösung kombiniert die autonome Patch-Funktionalität von Adaptiva mit führender Schwachstellenabdeckung, integrierter Priorisierung, Threat Intelligence und Erkenntnissen in Echtzeit von Tenable, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Lücke im Schwachstellenkreislauf durch die automatisierte Korrelation von Schwachstellen mit den verfügbaren Patches zu schließen. Mit Tenable Patch Management können Unternehmen die Zeit von der Erkennung bis zur Behebung verkürzen, indem sie die gravierendsten Schwachstellen in ihren Umgebungen identifizieren, prioritäre Sicherheitslücken ermitteln und schnelle, entschlossene Maßnahmen ergreifen, um kritische Risiken zu beseitigen.

Tenable Patch Management mobilisiert Teams zum Handeln gegen Schwachstellen und gibt ihnen die volle Kontrolle darüber, wann, wie und wo ein Patch bereitgestellt wird. Dank anpassbarer Kontrollmechanismen und einer automatischen Überprüfung von Patches, die die Verteilung problematischer Updates verhindert, können sie eigenständig und unbesorgt Patches installieren.

„Der Tenable-Ansatz für Patch-Management sorgt dafür, dass Sicherheitsteams die Kontrolle behalten“, erklärt Shai Morag, Chief Product Officer. „Unternehmen können Sicherheitslücken präzise beheben und die Zeit von der Erkennung bis zur Behebung verkürzen, während sie stets alle Fäden in der Hand behalten. Durch die kombinierte Leistungsfähigkeit der marktführenden Identifizierungs- und Priorisierungsfunktionen von Tenable und der innovativen autonomen Patch-Funktionalität von Adaptiva werden Unternehmen jeder Größe in die Lage versetzt, die Lücke zwischen Sicherheit und IT zu schließen und Teamressourcen freizusetzen, sodass sie sich auf die Bedrohungen konzentrieren können, die für ihr Unternehmen wirklich von Bedeutung sind.“

Tenable Patch Management ist als Add-on in Tenable One, Tenable Vulnerability Management, Tenable Security Center und Tenable Enclave Security verfügbar und umfasst Folgendes:

– Automatisierte Korrelation zwischen Schwachstellen und verfügbaren Patches, wodurch Teams den Engpass überwinden können, der zwischen Priorisierung und Behebung entsteht.

– Automatisiertes Patchen mit anpassbaren Kontrollen und Funktionen zur Genehmigungsverwaltung: IT-Administratoren können spezifische Genehmigungseinstellungen definieren und bearbeiten und die Bereitstellung in Echtzeit steuern, einschließlich gezieltem oder globalem Pausieren, Abbrechen und Zurücknehmen von Patches sowie der Anwendung präziser Kontrollmechanismen wie Versionsmanagement und Produktausnahmen.

– Automatische Validierung ermöglicht es Teams, nach dem anschließenden Scan ganz leicht zu bestätigen, ob eine Behebung erfolgreich war.

– Überwachung des Compliance-Status zur Einhaltung der Unternehmensrichtlinien sowie Bereitstellung leicht verständlicher Kennzahlen für Führungskräfte, die an die Geschäftsleitung weitergegeben werden können.

Weitere Informationen zu Tenable Patch Management finden Sie unter: https://de.tenable.com/products/patch-management

