Generationen versus Persönlichkeit versus Kultur

Ratgeber und Business-Partner Daniele Gianella zeigt auf, wie empathisch und nutzbringend mit den Herausforderungen unterschiedlicher Generationen in Unternehmen umgegangen werden sollte.

In jedem Unternehmen finden sich verschiedene Generationen. Wie gehe man jedoch auf die Unterschiede beim Thema Führung, Motivation und Kultur ein? Daniele Gianella gibt seinen Kunden wertvolle Gedanken und Ratschläge: „Eine ganze Generation oder gar mehrere Generationen zu verstehen und dies dann pauschalisiert auf sich selbst und die Mitarbeitenden zu übertragen, klappt nicht. Warum? Unterschiedliche Generationen sind in unterschiedlichen Situationen, Umständen und Möglichkeiten mit unterschiedlichen Werten und Kulturen aufgewachsen und haben jede für sich gelernt, damit umzugehen.“ Besonders ein Fakt unterscheide sich von der heutigen Generation zu den Vorherigen: sie agieren viel stärker aus dem „Ich“ heraus und stellen den Sinn vor das eigene Tun und Handeln. „Aber einer Generation anzugehören bedeutet nicht automatisch, gleich zu denken und zu fühlen. Jeder trägt andere Erfahrungen mit sich, jeder ist individuell, jeder geht mit neuen Situationen anders um.“, betont der Geschäftsführer von Humanprofile Consulting.

Jede Persönlichkeit, egal von welcher Generation oder Kultur, müsse sich mit den Gesetzmäßigkeiten im Außen auseinandersetzen und für sich den passenden Weg, die passende Rolle und die passende Aufgabe finden. Diese Herausforderungen haben alle. Es spiele dabei keine Rolle, aus welcher Generation man käme. Jedoch finde sich eine enorme Diskrepanz in der Handhabung von Herausforderungen. Die junge Generation suche nach Sinn.

„Die Jungen sind da ganz klar: Passt die Kultur, die Aufgabe, die Rolle, das Team etc. nicht zu ihnen, dann ergibt es keinen Sinn. Dann suchen sie weiter. Sie möchten im hier und jetzt ihren Beitrag leisten und Sinn erleben, ICH selber sein und fordern das auch ein.“, zeigt Daniele Gianella auf. Für ältere Generationen sei dies nicht selbstverständlich, sie reagiere, statt zu agieren. Dies sei aber auch nicht verwunderlich, da diese Generationen es auch nicht anders gelernt haben. „Auf uns zu schauen, uns zu reflektieren und darauf zu achten, was uns wichtig ist und was wir wollen und dies auch einzufordern und umzusetzen ist etwas, dass uns fremd ist. Wir haben einen Job gemacht, wir haben eine Rolle ausgefüllt, wir haben eine Funktion gehabt. Ohne zu fragen, zu hinterfragen.“, beteuert der Ratgeber und Business-Partner. Aber sie könne dies von der jüngeren Generation lernen.

„Daher ist es von immenser Bedeutung, in Unternehmen den Austausch zwischen den Generationen zu fördern, um einander besser zu verstehen und sich unterstützen zu können.“, fordert Daniele Gianella auf.

Wer die Herausforderungen der unterschiedlichen Generationen angehe möchte, sei gerne aufgefordert, sich mit ihm auszutauschen. www.humanprofileconsulting.com.

Als Ermöglicher, Ratgeber und Business-Partner steht Daniele Gianella seinen Kundinnen und Kunden stets auf Augenhöhe zur Seite, damit deren Organisationen und Unternehmen zukunftssicher aufgestellt sind. Er kennt Floskeln wie „Wir müssen unsere Mitarbeitenden mehr sehen“. Und er weiß auch, dass sich 90% aller Unternehmen aus Bequemlichkeit dazu entschieden haben, ihre Mitarbeitenden nicht verstehen zu wollen.

Mit dem Humanprofile Consulting, das verschiedene Faktoren der People Analytics integriert, schafft er in Organisationen und Unternehmen eine grundlegend veränderte Haltung. Diese fokussiert den Menschen und setzt bisher gefahrene Strukturen und Prozesse neu zusammen. Die angepasste Struktur dient vor allem dazu, die Mitarbeitenden angemessen begleiten sowie ihre Potenziale halten und heben zu können. Sie können ihre bestehenden Fähigkeiten weiterentwickelt, sich frei entfalten und ihren innovativen Gedanken freien Lauf lassen.

Kontinuität, Partnerschaft und Leichtigkeit sind drei seiner wesentlichen Werte, die für ihn und eine gelungene Zusammenarbeit essenziell sind. Als Ermöglicher, Ratgeber und Business-Partner sowie mit seiner mehr als 20-jährigen Expertise, steht Daniele Gianella seinen Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe zur Seite – damit Organisationen wirksam, bewusst und selbstbestimmt die Zukunft gestalten und neue Wege möglich sind.

