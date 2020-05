WEBCAST – 1HOUR FREE

Wir bieten Ihnen in unserem einstündigen Webcast “GAMING-TECHNOLOGY IN MECHANICAL ENGINEERING” zweimal im Monat die Gelegenheit in die Welt der Spieletechnologie einzutauchen und den Digitalen Zwilling aus einer neuen, nützlichen Perspektive zu betrachten- und das kostenfrei!

Sie werden in dieser Stunde die Möglichkeit haben herauszufinden, für welche Anwendungen, im Bereich Maschinenbau, game4automation geeignet ist und, ob sich die Spieletechnologie auch für die Realisierung Ihrer Unternehmenslösungen anbietet.

Das Angebot richtet sich an Experten, Visionäre und Entscheider aus dem Maschinen- und Anlagenbau.

Ihre Anregungen und Fragen können Sie gerne dem Anmeldeformular hinzufügen:

https://game4automation.com/learn/webcast

Game4Automation ist eine Marke der in2Sight GmbH. 18 Jahre Erfahrung in der Anwendung und im Vertrieb konventioneller Simulations- und Inbetriebnahmesoftware zeigen uns, dass das Spiel heute neu definiert werden muss. Die Unity-Spieletechnologie hat in den Punkten Leistungsfähigkeit, Offenheit und Anwenderfreundlichkeit kommerzielle Lösungen namhafter Anbieter aus dem Umfeld PLM und Digitale Fabrik schon um Längen überholt.

Es gilt nun diese neuen Technologien für den Anwender aus Konstruktion sowie Automation handhabbar zu machen und sich dem neuen Trend anzupassen. Dem haben wir uns verschrieben – mit vollem Einsatz. Auf eine neue offene und dienstleistungsorientierte Art und ohne innovationshemmende und kostspielige Organisations- und Vertriebsstrukturen.

Kurz gesagt: Durch die Entwicklung leistungsfähiger, freier und offener Software für den Digitalen Zwilling auf Basis Unity für technisch versierte Benutzer, die mehr wollen als ein stark beschränktes “Out off the Box” von der Stange.

Kontakt

in2sight GmbH

Esther Stimm

Finkenweg 38

76547 Sinzheim

015773755596

esther.stimm@schreibtechnik.com

https://game4automation.com

