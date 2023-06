FairToner.de zählt zu Deutschlands besten Online-Händlern 2023

Nicht nur zu Zeiten der Pandemie erfreuen sich Online-Händler eine große Beliebtheit. Viele Kunden und Kundinnen möchten daheim mit einem guten Angebot, einem zuverlässigen Service und eine besondere Art von Einkaufserlebnis abgeholt werden. Das Kölner Analyseinstitut ServiceValue hat im Auftrag der Fachzeitung Handelsblatt das Kaufverhalten tausender Verbraucher befragt und analysiert. Dabei wurden die verschiedensten Branchen näher untersucht. In der Branche „Drucker & Zubehör“ hat sich FairToner.de deutlich von den übrigen Anbietern abheben können.

1.265 Webshops hat ServiceValue untersucht

Das Forschungsinstitut hat nicht nur 541 stationäre Händler, sondern auch 1.265 Webshop untersucht. Dabei wurden die Kunden und Kundinnen im April 2023 über eine repräsentative Umfrage befragt. Hierbei ging es darum, wie die jeweiligen Shops im Vergleich zu ihren Konkurrenten abgeschnitten haben. An dieser Studie durften jedoch nur diejenigen teilnehmen, welche in den letzten 12 Monaten bei den Händlern eingekauft haben. Wer von den Befragten im Vergleich zu den Mitbewerbern am häufigsten als „Bester Händler“ genannt wurde, gehörte demnach zu den Spitzenreitern einer jeden Branche. Aus den ausgewerteten Antworten wurde für jeden Händler ein Mittelwert errechnet. Aus 354.000 Urteilen wurden danach die zehn besten stationären Händler und Online-Händler ermittelt. Bei den 1.265 Online-Händlern aus 92 Branchen wurden letztlich aus mehr als 227.000 Antworten die besten Kandidaten ermittelt.

FairToner.de erhält Auszeichnung „Deutschlands beste Online-Händler 2023“

In der Branche „Drucker & Zubehör“ hat FairToner als Anbieter von Druckerzubehör einen Mittelwert von 2,97 erreicht und sich somit die Auszeichnung „Deutschlands beste Online-Händler 2023“ sichern können. Bereits seit einigen Jahren findet man FairToner auf den oberen Plätzen in diesem Ranking, welches jedes Jahr aufs Neue ermittelt wird. FairToner bietet ein großes Sortiment an originalen und kompatiblen Tintenpatronen, Tonerkartuschen, Bildtrommeln und vielem weiteren Druckerzubehör an. Insoweit freut man sich hier, auch 2023 zu den besten Online-Händlern in Deutschland gehören zu dürfen.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

Pressekontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

Bildquelle: #255291990 © jat306 – stock.adobe.com