Ines Schaefer – mit Tierkommunikation verbinden

Ines Schaefer ist Vermittlerin und Begleiterin für Menschen und Tiere, zeigt Wünsche und Bedürfnisse in der Beziehung auf und gibt Informationen weiter.

Im Zusammenleben mit Mensch und Tier, sei es im Haus oder der Wohnung, im Garten oder der Natur, komme es wie in jeder Beziehung hin und wieder zu Fragen und vielleicht auch Sorgen. Zum Beispiel, wenn ein Tier nicht mehr richtig frisst, unglücklich wirkt, kurz vor seiner letzten Reise steht. In Situationen, in denen Menschen gerne wissen möchten, was die Tiere in ihrer Umgebung bewegt, ist die Tierkommunikation ein erprobtes Mittel. Ines Schaefer nutzt diese, um ein besseres Verständnis zwischen Tier und Mensch zu schaffen und vermittelt auf beiden Seiten.

Ihre erste bewusste Begegnung mit dem Thema Tierkommunikation hatte Ines Schaefer, als ein Dackel ins Haus zog. „Schnell stellte ich fest, dass wir ernsthafte Probleme hatten, und nach einigen Versuchen war mir klar, dass eine „klassische“ Hundeschule uns nicht weiterbringen würde“, erzählt sie. Sie stieß in diesem Zusammenhang auf Maike Maja Nowak und ihren Ansatz in der Arbeit mit Hunden, die nicht auf blinden Gehorsam baut, sondern das Wesen des Hundes und sein artentsprechendes Verhalten in den Mittelpunkt stellt. Ines Schaefer absolvierte ihre Ausbildung zur Wegbereiterin Mensch-Hund-Kommunikation bei Maike Maja Nowak und entdeckte später durch Karina Heuzeroth die weiteren Möglichkeiten der Tierkommunikation für sich und schärfte ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet. „Für mich ist es pure Freude zwischen Mensch und Tier zu vermitteln, damit wir ein besseres Verständnis füreinander entwickeln“, so Ines Schaefer.

In der Tierkommunikation gehe es in erster Linie darum, Tier besser zu verstehen, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu kennen und auch die eigenen Bitten zu äußern, sodass ein harmonisches Zusammenleben ermöglicht wird. Als Begleiterin und Vermittlern bringt Ines Schaefer Menschen und Tiere näher zusammen. Dabei legt sie großen Wert auf Ehrlichkeit, vermittelt zuverlässig und ist stets respektvoll, denn ihre klare Meinung ist: „Jedes Lebewesen auf dieser Welt verdient es, mit Respekt behandelt zu werden und das bringe ich sowohl den Menschen als auch den Tieren in höchstem Maß entgegen.“ Auch die Flexibilität von Ines Schaefer kommt in der Tierkommunikation zum Tragen, denn sie stellt sich gerne schnell auf Dinge ein.

Tiere verfügen über eine vielschichtige Kommunikation – Laute, Mimik, Gestik und Berührungen gehörten ebenso dazu, wie eine andere Ebene, die als Intuition oder Telepathie bekannt ist. „Diese ist der Ausgangspunkt meiner Arbeit in der Tierkommunikation. Es ist die Fähigkeit, ein Gefühl über die Distanz zu übertragen und zu empfangen, ein Sinn, der in allen Menschen in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden ist“, erklärt Ines Schaefer und fügt hinzu: „Die Telepathie ist wie eine Sprache, die uns in die Wiege gelegt wird. Doch mit der Zeit verkümmert diese Eigenschaft, wenn sie nicht genutzt wird. Tiere sind echte Experten der Telepathie. Sie haben nie gelernt, dass es unmöglich ist, Gedanken oder Gefühle zu empfangen.“

In ihrer Arbeit als Vermittlerin schafft Ines Schaefer eine Verbindung auf Augenhöhe zwischen Mensch und Tier: „Ich begleite durch eine ehrliche Kommunikation und gemeinsam werden wir Antworten und Lösungen finden.“

Weitere Informationen sowie Kontakt zu Ines Schaefer finden Sie unter: http://www.inesschaefer.info/

