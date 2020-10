Erfolgreich Abnehmen / Spruch des Tages 09. Oktober 2020

Lese hier Tipps und Tricks, wie du erfolgreich Abnehmen kannst!

Erfolgreich Abnehmen – Umstellung der Ernährung

Eine Umstellung der Ernährung auf gesundes Essen ist die einzige langfristige und nachhaltige Garantie, dass du ohne Schaden für die Gesundheit und ohne Jo-Jo-Effekt Gewicht verlierst. Das bedeutet, du solltest eine Ernährungsumstellung einleiten. Dabei spielen basische Lebensmittel, sowie vitamin- und mineralstoffreiche Lebensmittel die zentrale Rolle. Ungesunde Nahrungsmittel müssen vielleicht nicht verschwinden, aber zu gelegentlichem Konsum degradiert werden.

Abwechslungsreiche Ernährung

Es ist sehr wichtig, sich abwechslungsreich zu ernähren, um Mängel zu vermeiden. Vielfalt ist die Basis einer gesunden Ernährung. Es ist wichtig, verschiedene Lebensmittel unterschiedlicher Natur zu sich zu nehmen, damit das Abnehmen schneller geht und nachhaltiger ist. Unterschiedliche Lebensmittel bedeuten mehr Mineralien, mehr Vitamine und mehr Nährstoffe aus verschiedenen Quellen.

Gesunde Darmflora

Jegliche Regeneration, Körperregulierung, Verdauung, Entgiftung und Heilung beginnt im Darm. Das bedeutet, mit der Ernährung. Mit dem Abnehmen ist es ganz genauso. Diese Erkenntnis hat eine zentrale Bedeutung in der afrikanischen Medizin. Unser Darm ist von Bakterien, Archaeen und Eukaryoten besiedelt und die Nahrung hat einen großen Einfluss auf diese Besiedlung. Welche Bakterien in welcher Menge den Darm besiedeln, hängt von unserem Alter und unserer Ernährung ab. An der Darmflora kann man sogar erkennen, ob ein Kind gestillt wurde oder die Flasche bekam.

Ein guter und gesunder Stoffwechsel trägt zum erfolgreich Abnehmen bei

Ein guter und gesunder Stoffwechsel ist essenziell, damit du abnehmen kannst. Durch Ernährung und Sport kannst du deinen Stoffwechsel am besten ankurbeln. Um gesund abzunehmen und Fett zu verbrennen, sind eine gesunde Darmflora und Darmschleimhaut erforderlich. Ist der Darm nicht in Ordnung, ist es kaum möglich mit Lebensmitteln zu heilen oder nachhaltig Gewicht zu verlieren, weil im Darm die Aufspaltung, Verarbeitung und Aufnahme von Nährstoffen stattfindet, die dann im ganzen Körper verteilt werden.

Was in dich hineingeht wird verarbeitet und umgewandelt, ein Teil wird ausgeschieden und ein anderer Teil wird durch das Blut in den ganzen Körper transportiert und verteilt, damit alle Organe versorgt werden. Diesen Prozess nennt man den Stoffwechsel. Der Stoffwechsel bestimmt, wie Fett, Zucker usw. aufgenommen, umgewandelt und verbrannt werden. Nun siehst du, warum er für den Körper so wichtig ist.

Langsame Gewichtsreduktion

Langfristig, sogar mittelfristig gesehen ist ein langsamer Gewichtsverlust viel erfolgreicher und gesünder als ein Crash-Abnehmen. Wenn man langsam abnimmt, gibt man dem Körper die Zeit, sich an die neue Umstellung zu gewöhnen und sie letztendlich zu akzeptieren. Wenn er sie angenommen hat, stellt er sich um, und bekämpft die Aktion nicht, im Gegenteil unterstützt dann sogar das Abnehmen. Das neue Gewicht bleibt deswegen länger erhalten und man fühlt sich gesünder.

Crash-Diäten machen krank

Eine Crash-Diät hat viele Risiken. Zwar erreicht man das gewünschte Gewicht sehr schnell, aber man hat auch sehr schnell (das doppelte) alte Gewicht zurück, sobald man mit der Diät aufhört. Das bedeutet, der Körper hat die Diät nicht akzeptiert und verkraftet. Es war für ihn ein Gewaltakt, ein Terrorangriff auf ihn, den er so nicht akzeptieren will. Er wehrt sich mit allen Mitteln. Diese Art von Diät, bei der der Körper auf viele wichtige Nährstoffe, Proteine, Fett, Vitamine und Mineralstoffe verzichten muss, kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Probleme, die man bei einer langsamen Gewichtabnahme nicht hat.

