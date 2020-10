CAMBRIDGE AUDIO MIT ANGEBOT ZUM AMAZON PRIME DAY: MELOMANIA 1 ZUM BESTPREIS

London, 08. Oktober 2020 – Cambridge Audio macht seinen berühmten “Great British Sound” mit den Melomania 1 mobil: Die klangstarken True-Wireless-In-Ears des britischen Traditionsunternehmens überzeugen durch ihren starken Sound und bis zu neun Stunden durchgehender Wiedergabedauer. Im Rahmen des Amazon Prime Day bietet Cambridge Audio die Melomania 1 vom 09. bis zum 14. Oktober 2020 zu einem reduzierten Preis von 89,95 Euro anstatt der regulären 99,95 Euro in seinem Amazon Webshop und Webshop an.

45 Stunden großer Drahtlos-Klang im Kleinstformat

Neun Stunden durchgängige Wiedergabedauer, 36 weitere Stunden im mitgelieferten Lade-Case: Die Cambridge Audio Melomania 1 liefern den passenden Soundtrack für mehr als einen Tag. Mit an Bord ist der neueste Bluetooth-Standard 5.0, der neben seinem batterieschonenden Betrieb und einer Reichweite von bis zu 30 Metern vor allem durch eine hervorragende Verbindungsstabilität überzeugt. Die hochauflösenden Audio-Codecs AAC und aptX machen das True-Wireless-Erlebnis komplett. Lieblings-Songs gelangen so in bester Qualität, ohne störende Aussetzer und völlig kabellos ins Ohr.

“Great British Sound” für unterwegs

Cambridge Audio ist bekannt für seinen “Great British Sound”: Seit über 50 Jahren steht jede Entwicklung der britischen Klangexperten im Zeichen einer unverfälschten Klangwiedergabe und der Leidenschaft zur Musik. Der Name Melomania bedeutet “verrückt nach Musik” und bringt das Ziel der ersten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer von Cambridge Audio treffsicher auf den Punkt: leidenschaftlicher Klang von Musikliebhabern für Musikliebhaber.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Melomania 1 True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer sind im Rahmen des Prime Day vom 09. bis zum 14. Oktober 2020 im Amazon-Webshop und Webshop von Cambridge Audio zum reduzierten Preis von 89,95 Euro in den Farben Schwarz und Stone erhältlich. Das Silikon-Case für die Melomania 1 ist in den Farben Orange, Pink, Blau, Hellgrün, Hellgrau und Rot für 10,00 Euro separat erhältlich (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

Melomania 1 im Cambridge Audio Amazon Webshop:

https://amzn.to/3nwu9qP

Melomania 1 im Cambridge Audio Webshop:

https://www.cambridgeaudio.com/deu/de/products/melomania-1

ÜBER CAMBRIDGE AUDIO

Seit der Markteinführung unseres legendären Verstärkers P40 im Jahre 1968 verfolgen wir ein klares Ziel: Audiogeräte herzustellen, die einen originalgetreuen, reinen und natürlichen Klang erzeugen. Wir bei Cambridge Audio haben uns dem authentischen, unverfälschten “British Sound” verschrieben. Unsere Mission ist die einfachste und reinste Art der Musik-Reproduktion. Dadurch erlebt man Musik genau so, wie Komponisten und Musiker es ursprünglich beabsichtigt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln wir zunächst die jeweils bestmöglichen Komponenten, stimmen sie sorgfältig aufeinander ab und setzen sie zusammen. Einfach ausgedrückt: Wir nutzen unsere Expertise und Erfahrung, um die Barrieren zwischen dir und deiner Musik zu entfernen. Nichts wird hinzugefügt, nichts weggelassen.

Wir unterstützen aktiv Presse- und Verbraucherrezensionen all unserer Produkte und wir sind stolz darauf, dass Cambridge Audio Produkte übereinstimmend für ihren herausragenden Klang, Innovation und Hochwertigkeit geschätzt werden.

