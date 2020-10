Aktuelle Vortragsthemen von 5 Sterne Rednern

5 Sterne Redner bieten aktuelle und individualisierbare Vortragsthemen an

Wir als Gesellschaft, Unternehmen und Menschen werden aktuell stark herausgefordert – wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich. Gerade deshalb werden aktuelle, neue und spezielle Themen für Vorträge gefragt, die vor einigen Monaten noch nicht dieselbe Relevanz und Präsenz hatten. Aus diesem Grund haben sich die 5 Sterne Referentenagentur und die 5 Sterne Redner mit den gefragten Thematiken auseinandergesetzt und neue Vorträge ausgearbeitet, die auf die aktuelle Situation und für sämtliche Branchen und Unternehmen individualisierbar sind.

Zusammenarbeit im Team in Zeiten von Homeoffice und Corona

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch in der Zusammenarbeit im Team spürbar. Von einem Tag auf den anderen sind Teams und ganze Unternehmen ins Homeoffice gezogen und der ständige Austausch ist abgebrochen. Daraus sind zahlreiche dezentrale Teams entstanden, was die Zusammenarbeit stark verändert. Folgende Vortragsredner sorgen mit begeisternden und motivierenden Vorträgen für eine bessere und erfolgreichere Zusammenarbeit im Team und geben Ratschläge wie auch virtuell gut kommuniziert und zusammengearbeitet werden kann.



-Experimentalarchäologe Dr. Dominique Görlitz

-Comedy-Redner Holger Müller

-Unternehmer-Coach Steve Kroeger

– Leadership-Expertin Stefanie Voss

-Unternehmer Richard de Hoop

Wie sieht die Zukunft nach Corona aus?

Hier sind Sie bei den Zukunfts- und Trendforschern des 2b AHEAD ThinkTanks genau richtig. Die Experten für das Thema Zukunft und beantworten in Ihren spannenden Vorträgen alle gewünschten Fragen über unsere Zukunft nach Corona.

-CEO des 2b AHEAD ThinkTank Jan Berger

Wie der richtige Umgang mit Krisen gelingt

Krisen und Veränderungen haben ein schlechtes Image. Keiner will sie und genau deshalb ist es umso wichtiger Schluss mit den immer gleichen Change Ratschlägen zu machen. Dabei unterstützen Sie diese 5 Sterne Redner:

– Mr. Change Ilja Grzeskowitz

-Unternehmer Boris Thomas

Wie lösen Führungskräfte die neuen Herausforderungen?

Und welche Qualitäten muss eine gute Führungskraft in Krisenzeiten mitbringen? Wie motiviere ich Mitarbeiter und nehme Ihnen die Angst während wirtschaftlich schwierigen Phasen? Darüber spricht der Leadership-Experte Thomas Pütter in seinem motivierenden, praxisnahen Vortrag.

-Unternehmer und Leadership-Experte Thomas Pütter

Strategien für die Tourismus Branche

Die Tourismus Branche ist eine der Branchen, die am stärksten unter der Corona Pandemie leidet. Um dennoch aus dieser Krise hervorzugehen, braucht es die richtigen Strategien und Ansätze. Professor Harald Eichsteller war als Innovationsmanager in der Tourismus-Branche tätig und gibt moderne und fundierte Ratschläge in seinen Vorträgen.

-Professor Harald Eichsteller

