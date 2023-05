eprimo und Schoenergie kooperieren für die Energiewende

eprimo baut Eigenerzeugung für Ökostromkunden aus

– eprimo und Schoenergie unterzeichnen Kooperationsvertrag zur gemeinsamen Realisierung von Photovoltaik-Projekten

– Eigene Solarparks sollen Kundenversorgung mit Ökostrom unterstützen

Neu-Isenburg, 8. Mai 2023. eprimo, Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter, will seinen Kunden künftig vermehrt Ökostrom aus selbst realisierten Erzeugungsanlagen mit eigener Beteiligung anbieten. Beim Ausbau der Kapazitäten und der Suche nach geeigneten Freiflächen für Solarparks arbeitet eprimo nun eng mit der Schoenergie GmbH aus Föhren (Rheinland-Pfalz) zusammen. Beide Unternehmen wollen zukünftig Solar-Projekte gemeinsam verwirklichen und so einen Beitrag zur Energiewende vor Ort in Deutschland leisten. Der regenerativ erzeugte Strom soll beispielsweise die Versorgung der eprimo Grünstromcommunity (GSC) mit Ökostrom sicherstellen. Offizieller Start der Kooperation war Anfang Mai.

„Grüne Energie muss für alle erschwinglich bleiben – die Energiewende weiter voranzutreiben und unsere Kunden zugleich mit preiswertem Ökostrom aus regenerativen Quellen zu versorgen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die eprimo und Schoenergie künftig zusammen angehen“, so Katja Steger, CEO von eprimo.

Ganz konkret startet nun die Suche nach Freiflächen für den Aufbau neuer Solarparks – also mehr Solaranlagen, die grünen Strom für die Kunden des Ökostromdiscounters erzeugen. eprimo und Schoenergie bündeln dazu ab sofort ihr Know-how, damit möglichst viele Menschen die Energiewende mitgestalten und von dieser profitieren können. So nutzen die Partner die reichweitenstarken digitalen Kanäle von eprimo sowie die Expertise in der Onlineakquise des Unternehmens. Damit verfolgen sie neue Wege bei der Suche nach Freiflächen und beim Ausbau erneuerbarer Energien. Schoenergie hingegen bringt die eigene Projektentwicklungsexpertise für Freiflächensicherung und die spätere Betriebsführung der Solarparks ein. Mithilfe der Kooperationspartner können Besitzer geeigneter Grundstücke wie Landwirte, Unternehmen oder auch Privatpersonen ungenutzte Freiflächen mit nachhaltigen PV-Projekten langfristig ertragsreich verpachten und zugleich zu Vorantreibern der Energiewende werden.

eprimo möchte künftig vermehrt grünen Strom aus Anlagen mit eigener Beteiligung anbieten. Dazu hat das Unternehmen erst kürzlich Anteile an einem ersten eigenen Solarpark in Biehla (Sachsen) erworben. Weitere PV-Projekte sollen durch die Partnerschaft mit Schoenergie zeitnah folgen.

Über Schoenergie

Die Schoenergie GmbH wurde 2008 in Föhren bei Trier als Familienunternehmen von den Brüdern Bernd, Erik, Gerd und Volker Schöller gegründet. Schoenergie entwickelt zukunftsweisende und nachhaltige Energielösungen für private Haushalte, gewerbliche Einrichtungen oder Industrieanlagen in unterschiedlichen Leistungsstärken sowie Solarkraftwerke auf Freiflächen. Im Sinne einer 360-Grad-Betreuung deckt die Schoenergie GmbH für ihre Kundinnen und Kunden die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Planung über den Betrieb bis zur Instandhaltung von Photovoltaikanlagen. Ladeinfrastruktur, Speichersysteme und Energiemanagement vervollständigen das Portfolio.

Über eprimo

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter sind wir Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig und sind in allen Geschäftsaktivitäten klimaneutral. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: Einfach, individuell und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

