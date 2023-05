Pressemitteilung: GEZE-Expertengespräch – Sanierung im Spannungsfeld zwischen Brandschutz und Barrierefreiheit

Leonberg, 08. Mai 2023 – Wie können die oft gegenläufigen Anforderungen von Barrierefreiheit und Brandschutz bei der nachhaltigen Sanierung von Gebäuden berücksichtigt werden? Darüber diskutieren zwei Fachleute aus der Praxis am 23. Mai von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr digital und live aus dem GEZE-Studio in Leonberg.

Die Sanierung und Renovierung bestehender Gebäude eröffnet die Chance, diese auf eine flexible Nutzung und nachhaltige Faktoren auszurichten. Dabei müssen auch Barrierefreiheit und Brandschutz auf den aktuellen technischen Stand gebracht werden. Doch Vorbeugender Brandschutz und Barrierefreiheit sind Themenfelder, deren Verknüpfung sehr komplex ist – vor allem im Hinblick auf die Sanierung und Renovierung bestehender Gebäude. Denn nicht immer lassen sich bei den Baumaßnahmen alle Anforderungen der DIN 18040 umsetzen. Für Bauherren oft eine große Herausforderung und ein Spannungsfeld.

Kostenlose und interaktive Teilnahme

Die auf barrierefreies Bauen spezialisierte Architektin Stephanie Dietel und der Sachverständige für Brandschutz Josef Faßbender diskutieren beim GEZE-Expertengespräch, wie bei der Planung barrierefreier Gebäude die Spannungsfelder gelöst werden können. Moderiert wird die Veranstaltung von Dipl. Arch. Günther Weizenhöfer, Leiter des Teams Pre Sales Development bei GEZE.

Die Panel-Diskussion bietet den Zuschauern die Möglichkeit, den Blick aufs nachhaltige Bauen im Bestand zu erweitern, um Bauprojekte sicherer, kosteneffizienter und stressfreier zu gestalten. Teilnehmende können sich an der Diskussion beteiligen und aktiv Fragen stellen.

Interessierte können sich ab sofort kostenfrei unter diesem Link anmelden.

Weitere Informationen hier.

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Firmenkontakt

GEZE GmbH

Jonathan Wurster

Gerokstr. 4

70188 Stuttgart

+49 151 72001413



http://www.geze.de

Pressekontakt

thepublic GmbH

Jonathan Wurster

Gerokstr. 4

70188 Stuttgart

+49 151 72001413



https://thepublicpr.com/

Bildquelle: © GEZE GmbH