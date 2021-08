eprimo gehört zu Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern 2021

F.A.Z.-Institut

– Platz 1 der “Überregionalen Energieversorger”

– 18.200 Unternehmen auf dem Prüfstand

Neu-Isenburg, 24. August 2021. Gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hat das F.A.Z.-Institut auf der Suche nach den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland 18.200 Unternehmen unter die Lupe genommen. In der Kategorie “Überregionale Energieversorger” sicherte sich der Ökostrom- und Ökogasanbieter eprimo den Spitzenplatz.

Das renommierte F.A.Z-Institut hat in einer umfangreichen Studie “Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2021” ermittelt. Dazu analysierten die Experten die Daten eines Social Listenings und die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung. Im Ergebnis wurde eprimo in der Gesamt-Kategorie “Überregionale Energieversorger” mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

“Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die zentrale Kraft des Unternehmens – eine agile Unternehmenskultur und faire Arbeitsbedingungen liegen uns daher besonders am Herzen. Über die Auszeichnung freuen wir uns sehr, sie ist Beleg für eine erfolgreiche Arbeit und zugleich Ansporn für die Zukunft”, sagt Jens Michael Peters, CEO von Deutschlands kundenstärkstem Ökostrom-Versorger.

Das F.A.Z.-Institut untersuchte die Reputationsfaktoren Arbeitgeber, Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Management per Social Listening. Der an die Unternehmen verschickte, strukturierte Fragebogen umfasste zudem die Themengebiete Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs- & Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation, Familienfreundlichkeit und Zusatzleistungen.

Die Auszeichnung wird anhand der erreichten Punktzahl im Gesamtranking vergeben. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt dabei branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte und setzt damit die Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche. Als Branchenbester in der Kategorie “Überregionale Energieversorger” wurde der grüne Energiediscounter eprimo ausgezeichnet.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach, individuell und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

