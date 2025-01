eperi führt mit Ömer Tekin als Head of Sales die Expansion im Markt für Verschlüsselungslösungen fort

Pfungstadt, 15. Januar 2025 – Ömer Tekin verantwortet als Head of Sales beim Softwarehersteller eperi die Vertriebsaktivitäten für das gesamte Produktportfolio. Sein Ziel ist es, das Business weiter auszubauen, indem er strategische Partnerschaften stärkt, neue Kunden gewinnt und bestehende Kundenbeziehungen vertieft, um innovative Verschlüsselungslösungen gezielt am Markt zu positionieren.

Tekin hat an der RWTH Aachen Maschinenbau studiert und an der Universität in Barcelona seinen Masterabschluss im Bereich der künstlichen Intelligenz gemacht. Bereits während seines Studiums sammelte Tekin wertvolle Berufserfahrung – sowohl als Assistent am Lehrstuhl als auch in unterschiedlichen Unternehmen, wie beispielsweise FEV Europe, Daimler, Ford und CorporateHealth International. Seine berufliche Reise führte ihn anschließend zu Huawei und Fracta, wo er als Data Privacy Research Scientist tätig war, bevor er sein Know-how und seine Leidenschaft bei eperi einbrachte.

Andreas Steffen, CEO eperi: „Ömer Tekin ist mit seiner breiten technologischen Expertise sowie internationalen Erfahrung eine wertvolle Ergänzung für unser Team. Unsere Kunden profitieren von seinem umfassenden Blick auf Prozesse, Strukturen und innovative Technologien.“

Ömer Tekin, Head of Sales eperi: „Ich finde es äußerst spannend, die zahlreichen Möglichkeiten der Datenverschlüsselung zu analysieren und ihre Potenziale im Markt auszuschöpfen. Gerade in einer Zeit, in der Daten für Unternehmen von strategischer Bedeutung sind, ist es unerlässlich, nicht nur proaktiv Angriffsvektoren zu antizipieren, sondern auch innovative Verschlüsselungstechnologien und -konzepte weiter voranzutreiben. Als Vertriebsverantwortlicher ist es mein Ziel, diese Lösungen nicht nur erfolgreich am Markt zu positionieren, sondern auch unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit und Vertrauen in ihre Datenstrategien zu bieten.“

Für 2025 haben sich Tekin und sein Team ambitionierte Ziele gesetzt: Mit den Themen DORA und NIS2 wollen sie Unternehmen fit für die Zukunft machen. Ihr Fokus liegt darauf, die komplexen Anforderungen der neuen Datenschutz-Regulatorik in greifbare Lösungen zu übersetzen und dabei die Chancen moderner Technologien voll auszuschöpfen. Ihr Versprechen: Sicherheit und Compliance so einfach und effizient wie möglich gestalten – damit Unternehmen nicht nur Herausforderungen meistern, sondern echten Mehrwert schaffen können.

Wir bei eperi® sind der festen Überzeugung, dass Datenschutz ein grundlegendes Menschenrecht ist. Unser Ziel ist es, dass Menschen und Unternehmen zu jeder Zeit die Kontrolle über ihre Daten behalten. Ohne Kompromisse und mit der besten Technologie. Mit dem Fokus auf die Sicherheit unserer Kunden haben wir eine Lösung geschaffen, die für den Benutzer unsichtbar ist und gleichzeitig die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt.

Mit der eperi® Lösung profitieren unsere Kunden von allen Vorteilen der Cloud-Nutzung, wie beispielsweise einer effizienten unternehmensweiten Kollaboration, und bleiben dabei rechtssicher gemäß weltweiten Datenschutzgesetzen. Wir besitzen mehrere internationale Patente für unsere innovative Multi-Cloud-Technologie, die einen konkurrenzlosen Datenschutz für SaaS Anwendungen, individuelle Applikationen und Dateien bietet. Unsere Kunden behalten die alleinige Kontrolle über alle sensiblen Daten, da keine unverschlüsselten Daten in die Cloud gesendet werden.

Wir ermöglichen die Cloud – einfach, sicher, individuell, DSGVO-konform.

