Choice, 2Trde und Euromaster verstärken VMF

Vorstand begrüßt Choice als neues Mitglied / 2Trde und Euromaster werden Premiumpartner im VMF / „Netzwerk für die Kunden mit weiteren starken Unternehmen ergänzt“

Bad Homburg, im Januar 2025 – Der Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e.V. (VMF) freut sich, mit der Choice AG ein weiteres Mitglied gewonnen zu haben und mit 2Trade und Euromaster zum 1. Januar 2025 gleich zwei neue Premiumpartner begrüßen zu dürfen. „Weitere starke Mitglieder und Partner sind für uns wichtig, um die Position des VMF als Netzwerk- und Interessenverband für markenunabhängige Fuhrpark- und Mobilitätslösungen weiter zu stärken“, unterstreicht Frank Hägele, Vorstandsvorsitzender des VMF.

Die drei Unternehmen bringen wertvolle Expertise und innovative Lösungen in den Verband ein, die für die Weiterentwicklung der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche von zentraler Bedeutung sind. Ihre Partnerschaft ermöglicht es dem Verband, aktuelle Herausforderungen gemeinsam anzugehen und zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln, die den Mitgliedern zugutekommen.

Choice: Digitalisierung und Innovation im Fuhrparkmanagement

Die Choice AG ist ein Dienstleister für Mobilitätslösungen und ergänzt mit den Bausteinen „Buy“ und „Rent“ die Geschäftsmodelle von Autovermietern und Autohäusern durch umfassende Fahrzeugeinkaufs- und Mietoptionen. Mit Softwarelösungen sorgt das Unternehmen dafür, die Verwaltung von Fahrzeugflotten zu optimieren und unterstützt Fuhrparkmanager bei der effizienten Nutzung ihrer Ressourcen. Das Unternehmen bringt innovative Technologien ein, die Fuhrparkmanagern helfen, Kosten zu senken, Effizienz zu steigern und die Betriebssicherheit zu erhöhen – Kernziele des VMF. „Mit Choice als neuem Mitglied haben wir einen Experten in der Digitalisierung des Fuhrparkmanagements an der Hand, der innerhalb unseres Netzwerkes zielgerichtete Lösungen bieten kann“, sagt Hägele.

2Trde: Effizienter Fahrzeughandel mit digitalen Lösungen

2Trade ist Ihre digitale Remarketing-Plattform der SLL Automotive Group GmbH und übernimmt von A, wie Aufnahme bis Z, wie Zahlung den gesamten Vermarktungsprozess von gebrauchten und verunfallten Flottenfahrzeugen. Das Unternehmen arbeitet mit einer Vielzahl von Auktionshäusern zusammen, die in Echtzeit auf Ihre Fahrzeuge bieten. So werden Höchstpreise erreicht bei maximaler Revisionssicherheit „Wir sind zuversichtlich, dass 2Trde als Multichannel-Plattform für den digitalen Fahrzeughandel mit seiner umfassenden Erfahrung und seinen fortschrittlichen Technologien einen echten Mehrwert für unsere Mitglieder bieten wird“, so Hägele.

Euromaster: Rundum-Service für Reifen und Fahrzeuginstandhaltung

Die Euromaster GmbH ist ein führender Anbieter von Reifen- und Fahrzeugdienstleistungen in ganz Europa. Und seit Januar 2025 ebenfalls Premiumpartner des VMF. Das Unternehmen bietet mit mehr als 350 Service-Centern in Deutschland und mobilen Teams ein flächendeckendes Netz, um sowohl Privat- als auch Geschäftskunden zuverlässig zu betreuen – dazu gehören Reifenwechsel, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, einschließlich der Verwaltung von Flotten mit besonders hohem Reifenbedarf. Als Premiumpartner des VMF wird Euromaster dazu beitragen, den Mitgliedern eine noch effizientere und kostenbewusstere Wartungsstrategie zu ermöglichen.

Stärkung des Netzwerks markenunabhängiger Mobilitätslösungen

Die neuen Partnerschaften sind Teil der VMF-Strategie, den Fuhrpark- und Mobilitätsmarkt mit flexiblen und markenunabhängigen Lösungen zu bereichern. „Die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie Choice, 2Trde und Euromaster ist ein großer Gewinn für den gesamten Verband und unsere Mitglieder“, erklärt Hägele. „Diese Partner bieten nicht nur Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Fuhrparkbetreiber abgestimmt sind, sondern tragen auch dazu bei, die gesamte Branche durch innovative Dienstleistungen und Produkte voranzutreiben.“ Der VMF setzt sich dafür ein, markenunabhängige Lösungen im Fuhrparkmanagement zu fördern und seinen Mitgliedern hilfreiche Dienstleistungen und neue Geschäftsmodelle zu bieten, die letztendlich allen Kunden der Mitgliedsunternehmen zugutekommen. Die Erweiterung ist ein weiteres starkes Signal für die kontinuierliche Entwicklung des Verbands und seiner Mitglieder.

VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. – ist Rat- und Impulsgeber im Mobilitätsmarkt heute und in Zukunft. Seit 1998 vereinen wir durch unsere Mitgliedsfirmen eine langjährige neutrale Erfahrung im Full-Service-Leasing und Fuhrparkmanagement und haben immer wieder neue Qualitätsstandards gesetzt. Unsere Mitglieder sind herstellerunabhängige Anbieter von Autoleasing sowie Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen wie z. B. Autovermietungen. Unsere Premiumpartner profitieren als Geschäftspartner branchennaher Service-Unternehmen vor allem durch unser starkes Business-Netzwerk.

Firmenkontakt

VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. / c/o Büro 5

Dieter Brandl

Hunoldsberg 5

86150 Augsburg

0821 50 84 23 69



http://www.vmf-verband.de

Pressekontakt

VMF / Geschäftsstelle

Dieter Brandl

Hunoldsberg 5

86150 Augsburg

0821 50 84 23 69



http://www.vmf-verband.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.