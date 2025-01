Gutjahr sorgt für Lichtakzente auf Terrassen

LED-Lichtsystem

Bickenbach/Bergstraße, 15. Januar 2025. Professionelle, effektvolle Lichtakzente auf Terrassenflächen: Gutjahr hat mit TerraMaxx ACCENT ein LED-Lichtsystem für Außenbeläge entwickelt. Es ist auf privaten Terrassen ebenso einsetzbar wie in der Gastronomie und in Eventlocations oder rund um Pools und Wellnessbereiche. Das Komplettsystem passt ideal zu Belägen auf dem Gutjahr-Rahmensystem TerraMaxx RS, ist aber auch auf Stelzlagern und Flächendrainagen einsetzbar.

TerraMaxx ACCENT ermöglicht die Lichtgestaltung von Außenbelägen mit einem professionellen, langlebigen System. Das System besteht aus einem Aluminium-Profil, einem UV-stabilen Diffusor mit hoher Lichtdurchlässigkeit und hochwertigen Samsung LED-Stripes – wahlweise mit warmweißem Licht oder mehrfarbig mit Farbwechselfunktion. „So schafft das Lichtsystem ein wohnliches Ambiente und setzt eindrucksvolle Designakzente im Außenbereich“, sagt Gutjahr-Produktmanager Thomas Römer.

Die Steuerung und Dimmung der beiden zur Auswahl stehenden LED-Stripes erfolgt drahtlos über eine App. Hochwertige Komponenten und die Schutzklasse IP 67 sorgen neben hohem Komfort für Sicherheit und Langlebigkeit. Passende Treiber und Steuermodule sowie Befestigungs- und Verbindungselemente machen TerraMaxx Accent zu einem sofort einsetzbaren Komplettsystem.

Integrierter Feuchteschutz

Eine weitere Besonderheit von TerraMaxx ACCENT ist der konstruktive Schutz vor Feuchtigkeit. Denn an den Stößen kann Wasser in das Profil eintreten. Bei den meisten Lichtprofilen sind die LED-Stripes am Boden aufgeklebt. Das führt dazu, dass sie ständig Wasser ausgesetzt sind – das Risiko von Schäden ist dadurch hoch. Gutjahr hat das Problem erkannt und vorgesorgt. „Unser Profil ist so aufgebaut, dass die LED-Stripes erhöht sitzen. Zusätzlich gibt es an den Seiten jeweils einen Drainkanal“, erläutert Römer. „Eindringendes Wasser wird so über diese Drainkanäle abgeführt, und die LED-Stripes sind vor Feuchtigkeit geschützt.“

Einsatz auf verschiedenen Belägen

Gutjahr hat TerraMaxx ACCENT für den Einsatz mit Außenbelägen konzipiert, die auf dem Rahmensystem TerraMaxx RS, den Stelzlagern TerraMaxx TSL oder auf den Flächendrainagen AquaDrain EK/HU-EK verlegt wurden. Optimiert wurde das System für 2 cm dicke Plattenbeläge. „Aber auch für dickeren Belagsstärken von 3 cm oder 4 cm gibt es eine Lösung: Das Lichtprofil kann gestapelt werden“, so Römer.

Perfekte Kombination mit Heizsystem

Zudem passt das LED-Lichtsystem perfekt zu dem Gutjahr-Heizsystem für aufgestelzte Beläge TerraMaxx COMFORT, deren selbstklebende und selbstregulierende Heizmodule immer nur so viel Energie liefern, wie benötigt wird. So sorgen die beiden Systeme von Gutjahr nicht nur für Wärme und Licht – sondern bieten eine ideale Kombination aus hohem Komfort und außergewöhnlichen Effekten im Außenbereich.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

