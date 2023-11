Energiewende mit LUKAS-Werkzeugen: Präzisionsbearbeitung für Windräder

LUKAS-ERZETT trägt mit seinen hochwertigen und langlebigen Werkzeugen zur erfolgreichen Produktion und Wartung von Windrädern bei.

Die rasante Entwicklung im Bereich erneuerbarer Energien hat die Energiewende in vollem Gange vorangetrieben. Eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielen Windräder, die saubere und nachhaltige Energie liefern. Doch hinter dieser imposanten Energiequelle verbirgt sich eine komplexe Technologie, die präziser Bearbeitung bedarf. Hier kommen die hochwertigen Werkzeuge der LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG ins Spiel: Die Experten für Handel und Beratung zu Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm ermöglichen eine effiziente Produktion und Wartung von Windrädern.

Moderne Windkraftanlagen sind technische Meisterwerke, bestehend aus einer Vielzahl von Komponenten, die harmonisch zusammenarbeiten müssen, um saubere Energie zu erzeugen. Besonders die Bearbeitung von Flügeln und Zahnrädern spielt eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit von Windrädern. Hier setzt LUKAS-ERZETT mit seinen hochspezialisierten Werkzeugen an, um eine präzise und effiziente Fertigung zu gewährleisten.

Die Werkzeugauswahl für die Präzisionsbearbeitung von Windrädern sollte gut überlegt sein, denn hier ist Expertise gefragt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Experten von LUKAS-ERZETT stehen ihren Kunden beratend zur Seite und bieten maßgeschneiderte Lösungen an.

Der Turm einer Windkraftanlage besteht aus einzelnen Ringelementen aus Stahl, welche in der Produktion präzise Stahl- und Schweißnahtbearbeitung benötigen. Hierfür eignen sich besonders die qualitativ hochwertigen LUKAS-Trennscheiben und -Schleiflamellenteller der iQ-Serie, oder die Purple Grain Schleifteller von LUKAS. Letztere zeigen besonders auf harten Materialien ihr volles Potential und beeindrucken durch dennoch einfaches Handling. Auch für die Herstellung der gigantischen Rotorblätter einer Windkraftanlage aus Kunststoff und Kohlefaser ermöglichen LUKAS-Produkte präzise Bearbeitungsschritte und beste Ergebnisse etwa beim Besäumen der Flügel nach dem Aushärten. Hier können die LUKAS-Diamanttrennscheibe VDC und die LUKAS-Fräser CarbonCut optimal eingesetzt werden. Der Stahlturm ist ein wesentlicher Bestandteil einer Windkraftanlage, da er die Rotorblätter und den Generator in einer optimalen Höhe hält, um die Windgeschwindigkeit und -richtung auszunutzen. Hierbei sind Präzision und Qualität der Werkzeuge von essenzieller Bedeutung um mehrere 100 Meter Schweißnähte am Turm vor- und nachzubereiten.

Die Bearbeitung der Kugelbahn hingegen fordert höchste Präzision bis ins Detail. Denn das gigantische Kugellager, das es der Gondel ermöglicht, sich in die Windrichtung zu drehen, ist durchaus ein besonderes Highlight. Hierbei kommt ein spezielles Werkzeug von LUKAS zum Einsatz – ein kugelförmiger Schleifstift in exakter Größe der Kugeln. Dieses Werkzeug wird auf Kundenauftrag produziert und unterstreicht die Präzision und Anpassungsfähigkeit von LUKAS-Produkten.

Die Zahnräder sind essenzielle Bauteile in einer Windkraftanlage, denn nur perfekte Zahnräder gewährleisten einen reibungslosen Betrieb und maximale Energieeffizienz. Für die Fertigung der Zahnräder für den Gondelantrieb und das Getriebe liefert LUKAS spezielle Fräser für das professionelle Entgraten der Zahnradflanken. Um einen reibungslosen Betrieb eines Zahnrades zu erreichen ist es wichtig, dass die Kante am Übergang vom Zahn zur Seitenfläche des Rades perfekt entgratet ist und eine gleichmäßige Fase bildet. Auch für diesen Spezial-Fall bestens gerüstet: Für die Dimensionen der Bauteile im Windkraftrad wurde ein ganz neues Werkzeug entwickelt, welches dort seit vielen Jahren eingesetzt wird. Hier sorgen nun die sogenannten „Zahnrad-Entgrat-Fräser“ von LUKAS für optimale Ergebnisse. Die Qualität der Werkzeuge spiegelt sich direkt in der Leistung der Windräder wider.

Eine technische Herausforderung stellt die Herstellung der Rotorblätter dar. Hier kommen VDC-Diamanttrennscheiben und der Stationärfäser CarbonCut von LUKAS zum Einsatz. Diese Werkzeuge ermöglichen das präzise Besäumen der Kanten der laminierten Schichten aus glasfaser- oder kohlefaserverstärktem Kunststoff. Die Bearbeitung der Hightech-Materialien erfordert Werkzeuge höchster Qualität, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. LUKAS-Werkzeuge sind darauf ausgelegt, typische Delaminierung und Überhitzung der Hightech-Werkstoffe zu vermeiden.

Die Bearbeitung von Windrädern ist nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern auch von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Die Energiegewinnung aus Windkraft ist nicht zuletzt ein wesentlicher Baustein für die Energiewende und den Klimaschutz. LUKAS-ERZETT trägt mit seinen hochwertigen und langlebigen Werkzeugen zur erfolgreichen Produktion und Wartung von Windrädern bei. Die Verbindung von Innovation und Nachhaltigkeit macht LUKAS zu einem starken Partner für die Energiewende.

Windräder spielen eine zentrale Rolle in der Energiewende. Die präzise Bearbeitung von Flügeln und Zahnrädern ist von höchster Bedeutung, um hier eine effiziente Energieerzeugung zu gewährleisten. Als Hersteller von hochwertigen Werkzeugen steht LUKAS-ERZETT an vorderster Front, um die Qualität und Leistungsfähigkeit von Windrädern zu unterstützen. LUKAS ist stolz, mit Expertise, Innovation, Präzision und Qualität die nachhaltige Zukunft der Windkraft mitzugestalten. Auf in die Zukunft der Windkraft mit LUKAS-Werkzeugen!

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen für Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert.

