Effizientes Werkzeug im Formenbau: LUKAS-ERZETT setzt Maßstäbe

Der Formenbau, ein bedeutender Bereich im Werkzeug- und Maschinenbau, erfordert präzise Instrumente, um komplexe Strukturen und exakte Konturen zu realisieren. Hierbei ist die Auswahl der richtigen Werkzeuge von entscheidender Bedeutung, um höchste Qualität und Effizienz bei der Herstellung von Gießformen gewährleisten zu können. Die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG, ein renommierter Akteur in der Branche, bietet eine breite Palette an hochwertigen Werkzeugen, die speziell für den Formenbau entwickelt wurden.

Eine Gießform besteht immer aus mindestens zwei Teilen, meist unterteilt in Drüsenseite und Auswerferseite. Beide Hälften ergeben zusammen die negative Kontur des Gießlings als Hohlraum. Nach dem Einspritzen, bzw. dem Gießvorgang, und darauf erfolgter Erstarrung des Gießlings fährt die Maschine die Formhälften auseinander, wobei das Formteil in der Auswerferseite verbleibt und von einer separaten Auswerfervorrichtung ausgeworfen wird. Um diesen Vorgang für Serienproduktionen von identischen Bauteilen zu optimieren ist exakte Präzision der Formen, sowie eine perfekt polierte Oberfläche der Negativkontur elementar wichtig, um Fehler und B-Ware in der Produktion zu vermeiden.

Bei der Herstellung von Gießformen zur Fertigung von Gussteilen aus Kunststoff, Metall oder Glas ist Präzision der Schlüssel. LUKAS-ERZETT präsentiert eine Reihe von Produkten, die sich optimal für die Ansprüche im Formenbau eignen. LUKAS-Schleif- und Polierwerkzeuge sind bei Werkzeugmachern und Formenbauern besonders gefragt.

Um das Entfernen von Material und das Erzeugen feiner Oberflächen mühelos zu bewältigen, eignen sich etwa die LUKAS-Schleifstifte mit Keramikkorn (CER). Diese schleifen härteste Werkzeugstähle ohne Probleme und besonders kühl und eignen sich bestens, um Reparaturschleifungen schnell wieder einzuebnen. Durch den Selbstschärfeffekt des Ceramic-Korns garantiert das Werkzeug konstante Schärfe und Schnittfreudigkeit. Die LUKAS-Kleinschleifstifte „NDW“ eignen sich für sehr ähnliche Anwendungsfälle und überzeugen durch ihre optimierte Korundmischung für ungehärtete und gehärtete Werkzeugstähle. Ihre Scheifmittelkombination aus sehr zähen und splittrigen Körnern sorgt für hohen Antrag bei gleichzeitig gutem Oberflächenergebnis.

Nach dem Feinschliff kommt die Politur: Ein kritischer und elementarer Punkt im Formenbau ist die Oberflächenqualität – insbesondere bei Kunststoff-Guss-Teilen. LUKAS bietet speziell für die Feinbearbeitung und das Polieren von Oberflächen ein breites Sortiment an Polierwerkzeugen. Selbstverständlich aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt, ermöglichen LUKAS-Polierstifte, Polierscheiben, Polierstäbe und Polierwalzen eine auf verschiedene Anwendungsfälle abgestimmte Politur. Mit den Polierwerkzeugen der Serien P1 bis P6 kann eine Oberfläche bis hin zur Glanz- und Hochglanzpolitur optimiert werden.

Ob Sie Ihrem Produkt nur den richtigen Glanz verleihen möchten oder definierte technische Oberflächenkennwerte erreichen müssen: Es gibt viele gute Gründe ein Werkstück mit Polierwerkzeugen von LUKAS zu bearbeiten. Vor allem im Werkzeug- und Formenbau werden die Formflächen grundsätzlich bis zum Spiegelglanz poliert, um das perfekte Ergebnis somit bei jeder Abformung auf das Endprodukt zu übertragen. In der Glasherstellung beispielsweise erfolgt die finale Bearbeitung der Kavitäten oft mit den hochwertigen LUKAS-Diamantpasten aus eigener Herstellung. Bedingt durch die hervorragende Elastizität eignen sich LUKAS-Filzpolierstifte aus der Kategorie P3 in Verbindung mit LUKAS-Diamantpasten auch für das Polieren von besonders komplizierten Formen, wie eben Druck- und Spritzgussformen, oder Zieh-, Press- und Schneidwerkzeugen, Gesenken, Lagern, Spindeln, usw.

Um Werkzeuge bis in engste Toleranzbereiche bearbeiten zu können, wird eine dem Verwendungszweck angepasste Härte und Festigkeit erforderlich. LUKAS-Schleifwerkzeuge mit Selbstschärfeffekt für den Werkzeug- und Formenbau sind sehr formstabil und zerspanen selbst härteste Materialien. Die LUKAS-Ceramic-Schleifkappe ist aufgrund ihres mikrokristallinen Aufbaus extrem splitterfreudig und damit selbstschärfend. Bereits verschlissene Schleifpartikel brechen ab und geben neue Partikel mit scharfen Schneidkanten frei. Darum bleibt die Schleifkappe lange so scharf wie neu. Schwer zerspanbare Materialien, wie zum Beispiel gehärtete Formoberflächen, können so problemlos bearbeitet werden. Durch die Selbstschärfung erreicht eine Ceramic-Schleifkappe eine mehrfache Standzeit gegenüber herkömmlichen Schleifkappen. Werkzeugwechsel werden beim Geradschleifer erheblich seltener notwendig – die Werkzeugkosten sinken. LUKAS“ breites wie tiefes Angebot ermöglicht es Ihnen, auch „die kleinste Ecke“ erfolgreich zu bearbeiten.

Abseits des Formenbaus werden auch bei Stanzprozessen für Blech und andere Werkstoffe Werkzeuge von besonders hoher Härte und Präzision benötigt. Beim Hochleistungsstanzen werden Folgeverbundwerkzeuge angefertigt, welche in mehreren Schritten das Blech schneiden, bördeln,nietenundumformen. Beim Scharben (auch Tuschieren genannt) werden große Blechstanzformen der Automobilindustrie final bearbeitet. Ziel des Verfahrens ist es, eine Ebene oder gleichmäßig gekrümmte Fläche herzustellen und gleichmäßige Materialstärken sicherzustellen. Dabei kommen Abziehsteine bzw. Rutschersteine zum Einsatz. Präzision und perfekte Oberflächengüte sind hier Standard. Für solche Anforderungen eignen sich die speziell entwickelten LUKAS-Produkte durch ihre Verlässlichkeit und hohe Schleifqualiät besonders. Sogenannte „Pilotfräser“ mit einer unverzahnten Spitze sind im Werkzeug- und Formenbau sehr beliebt, da bei deren Einsatz bereits fertig bearbeitete Oberflächen nicht ungewollt beschädigt werden. Gleichzeitig kann die Spitze so im manuellen Einsatz als Auflagepunkt für eine exakte Fräserführung genutzt werden.

Nicht nur die Werkzeugqualität, sondern auch das umfassende Fach- und Expertenwissen unterscheidet LUKAS-ERZETT von anderen Anbietern. Die Experten des Unternehmens verstehen die Herausforderungen des Formenbaus und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen. Sie stehen den Kunden beratend zur Seite und helfen dabei, die effizientesten Werkzeuge für jeden Arbeitsschritt zu finden. Dieser ganzheitliche Ansatz garantiert nicht nur optimale Ergebnisse, sondern trägt auch zur Reduzierung von Ausschuss und zur Steigerung der Produktivität im Formenbau bei.

In einer Branche, in der auf tausendstel Millimeter genaue Präzision gefragt ist, sind hochwertige Werkzeuge unverzichtbar. LUKAS-ERZETT hat sich als verlässlicher Partner für den Formenbau etabliert und unterstützt die Industrie mit innovativen und leistungsstarken Lösungen. Die breite Palette an Werkzeugen, kombiniert mit fundiertem Know-how, macht LUKAS-ERZETT zur ersten Wahl für alle, die im Werkzeug- und Formenbau exzellente Ergebnisse erzielen möchten. Besuchen Sie die offizielle Webseite von LUKAS-ERZETT, um mehr über ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich des Formenbaus zu erfahren: https://lukas-erzett.com/de/branchenloesungen/werkzeug-und-formenbau/

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen für Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert.

