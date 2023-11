Ein Cornichon zum schmunzeln

Cornichon kennen Sie nur als Beilage zum Raclette? Dann lesen Sie weiter und lassen sich überraschen!

Entlang der Klostermauer am Amtshausquai in Olten finden Sie einen ganz besonderen Ort: den Quai Cornichon. Hier wurden und werden die Preisträger:nnen des Schweizer Kabarett-Preises „Cornichon“ am Walk of Fame mit individuellen Porträts von Peter Nydegger verewigt.

Der Preis, also das Cornichon, wird jeweils im Rahmen der Oltner Kabarett-Tage, dem grösste Kabarett- und Satire-Festival der Schweiz, an prägende Figuren der deutschsprachigen Kabarett-Szene verliehen. Der Name ist dabei eine Hommage an das Ensemble „Cornichon“, welches während des 2. Weltkrieges als erster kritisches Kabarett-Ensemble in der Schweiz aktiv war.

Und wann gibt’s jetzt was zu schmunzeln? Wenn Sie vor Ort die QR-Codes scannen, könne Sie direkt in zwei- bis vierminütige satirische Performances reinhören und losschmunzeln! Der Quai Cornichon ist zudem Teil des Schriftstellerwegs. Wenn Sie etwas mehr Zeit mitbringen, können Sie bis zu vier Stunden durch die Altstadt spazieren und sich von den Autor:innen im Ohr führen lassen.

Und wenn Sie von Ihren Abenteuern am Quai Cornichon müde werden, gehen Sie ein paar Schritte in die Baslerstrasse und erholen sich im Café „Raff di uff."

Bildquelle: © 2023 Guidle AG