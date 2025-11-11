ELO Digital Office vollzieht Generationswechsel

Nach über 30 Jahren: ELO Co-Geschäftsführer Matthias Thiele geht in den Ruhestand

Stuttgart, 11. November 2025 – Die ELO Digital Office GmbH, Hersteller von Software für Enterprise-Content-Management (ECM), hat ihren ehemaligen Entwicklungsleiter und langjährigen Co-Geschäftsführer Matthias Thiele in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im Rahmen einer internen Feierstunde übergab CEO Nils Mosbach zahlreiche Präsente, verbunden mit den besten Wünschen von Weggefährten und Mitarbeitern.

Matthias Thiele, Jahrgang 1961, studierte an der RWTH Aachen Informatik und Elektrotechnik. Nach dem Abschluss gründete er ein eigenes Entwicklungsbüro für Software und entwickelte dort unter anderem im Jahr 1993 eine Archivierungslösung. Das Büro wurde später von der Louis Leitz International GmbH & Co. übernommen und Thiele dadurch Entwicklungsleiter für den „Elektronischen Leitz Ordner“ (ELO) innerhalb des Konzerns. Mit Gründung der ELO Digital Office GmbH 1998 im Zusammenhang mit der Übernahme von Leitz durch die schwedische Esselte AB übernahm er gemeinsam mit Karl Heinz Mosbach († 2025) die Geschäftsführung des nun eigenständigen Unternehmens. Neben seiner Rolle als Geschäftsführer war Thiele ab 1998 durchgehend bis Anfang 2020 auch als CTO bei ELO für die Entwicklung der Softwareprodukte verantwortlich und prägte diese maßgeblich. Zu seinen Verantwortungsbereichen zählten die Softwareentwicklung, User Experience, technische Dokumentation, Lokalisierung sowie der Support. In dieser Zeit entstanden unter anderem die Produktlinien ELOoffice, ELOprofessional und ELOenterprise. Darüber hinaus etablierte Karl Heinz Mosbachs Sohn Nils im Jahr 2014 innerhalb des Entwicklungsbereichs eine eigene Abteilung für fachbereichsspezifische Softwarelösungen.

Im Jahr 2020 übergab Thiele die Leitung des technischen Bereichs an Nils Mosbach, der gleichzeitig in die Geschäftsführung einberufen wurde – damit war der umfassende Generationswechsel eingeleitet. Dabei wurden nicht nur strukturelle, sondern auch strategische Anpassungen unternommen, um ELO zukunftssicher aufzustellen. „In einem Familienunternehmen ist es ein natürlicher und wichtiger Schritt, die Geschäftsführung an die nächste Generation zu übergeben. Ich freue mich, dass die Nachfolge bei ELO schon lange feststeht. Nils Mosbach führt das Unternehmen mit klarem Fokus in die Zukunft“, so Thiele.

Mit einem erfahrenen Führungsteam, klarer technologischer Ausrichtung und einem starken Werteverständnis sieht sich ELO für die Herausforderungen der kommenden Jahre bestens gewappnet. Das bestätigt auch Nils Mosbach: „Ich bin meinem Freund und Mentor Matthias Thiele sehr dankbar für die vielen Jahre unermüdlicher Arbeit, in denen er unser Unternehmen und unser Produkt vorangetrieben und ELO zu dem gemacht hat, was es heute ist.“