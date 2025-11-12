Der Adventszeit wohnt ein Zauber inne

Eine besondere Zeit beginnt. Die Tage werden kürzer, überall werden Kerzen entzündet und schaffen eine festliche Atmosphäre. Die ersten Weihnachtsplätzchen werden zubereitet, und die Luft duftet nach Früchten, Gewürzen, Zimt und Anis. Eine Zeit des Genusses. Eine gute Gelegenheit, sich schon jetzt in festliche Stimmung zu versetzen.

Buchtipp „Harmonie zur Weihnachtszeit“

Sobald das Weihnachtsfest zur Pflichtveranstaltung wird, ist der Familienfrieden schnell gestört. Mit etwas Fantasie und Einfallsreichtum kann jeder das Beste für sich und seine Lieben daraus machen, sodass sogar die Schwiegermutter strahlt und die pubertierenden Kinder die Feiertage auf einmal gar nicht mehr so ätzend finden … „Harmonie zur Weihnachtszeit“ enthält Geschichten rund ums beliebteste Fest des Jahres.

ISBN-13: 978-1723961564

Buchtipp „Weihnachtsgeschichten … und noch mehr“

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres!

Überall leuchten die Weihnachtssterne, es riecht nach Früchten, Gewürzen, Zimt und Anis. Aber auch überfüllte Geschäfte und Hektik bestimmen oft den Alltag. Denn jeder möchte noch das passende Geschenk für Familie oder Freunde finden. Trotz allem bleibt aber immer noch Zeit, gemütliche und ruhige Abende zu verbringen. Und was gibt es da Schöneres, als einen hektischen Tag mit wunderbaren Weihnachtsgeschichten und Leckereien ausklingen zu lassen?

Also gönnen Sie sich mit den Geschichten aus „Weihnachtsgeschichten … und noch mehr“ einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden und genießen dabei die leckeren Versuchungen aus diesem Buch.

„Frohe Weihnachten“ und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

ISBN-13: 978-3738645538

Buchtipp „Weihnachten mit Nepomuck und Finn“

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn möchten Dir das Warten auf Weihnachten verkürzen.

Deshalb haben sie extra Geschichten und Reime geschrieben.

Natürlich gibt es auch Rezepte für Kekse und Plätzchen, denn was wäre die Weihnachtszeit ohne köstliche Leckereien.

Und wer die zwei kennt, weiß, dass sie auch noch die eine oder andere Überraschung für Dich parat haben.

ISBN-13: 978-3744890144

Buchtipp „Oh Du schöne Advents- und Weihnachtszeit“

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres.

Überall funkeln kleine Lichter, und es duftet nach selbst gebackenen Plätzchen. Es werden Tannenbäume geschmückt, und die Kinder warten auf den Nikolaus und Weihnachtsmann.

Die Freude auf das Weihnachtsfest steigt von Tag zu Tag. Es ist eine Zeit der Liebe, der Harmonie und des Friedens, die Hoffnung in die Herzen aller bringt.

Und Weihnachtsgeschichten haben eine besondere Magie, die die Seele erwärmt und die Erwartung auf das Fest steigert. Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen aus diesem Buch einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden im Kreis Ihrer Lieben und genießen dabei die leckeren Versuchungen.

ISBN-13:‎ 978-3759736390

