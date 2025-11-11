„Dental meets Art“: Zahnzentrum Kronberg wird am 3. Dezember zur Galerie für Fotokunst

Kronberg im Taunus. Wenn Zahnmedizin auf Kunst trifft, entsteht ein besonderer Dialog aus Präzision, Ästhetik und Inspiration. Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, öffnet das Zahnzentrum Kronberg seine Türen zur Ausstellung „Dental meets Art“ und präsentiert Werke des Fotografen Victor van der Saar. Besucher:innen erwartet ein Abend voller Atmosphäre, spannender Perspektiven und persönlicher Begegnungen mit dem Künstler – der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 3. Dezember 2025 · 19:00–21:00 Uhr · Zahnzentrum Kronberg

Kronberg im Taunus, November 2025.

Kunst in der Zahnarztpraxis? Was im ersten Moment überrascht, ergibt bei genauerem Hinsehen eine faszinierende Verbindung: Ästhetik, Präzision und das Gespür für Details prägen sowohl die Zahnmedizin als auch die Kunst. Unter dem Titel „Dental meets Art“ verwandelt das Zahnzentrum Kronberg regelmäßig seine Praxisräume in eine Galerie – und lädt am Mittwoch, 3. Dezember 2025, von 19 bis 21 Uhr, zur nächsten Ausstellung ein.

Gezeigt werden Werke des Kronberger Fotografen Victor van der Saar, der in seinen Arbeiten immer wieder neue Blickwinkel auf das Alltägliche eröffnet. Seine Fotografien zeichnen sich durch eine besondere Nähe zum Motiv aus – mal detailverliebt, mal überraschend abstrakt, immer aber mit feinem Gespür für Stimmung und Atmosphäre.

Auf seinen Streifzügen durch Stadt, Natur und Begegnungen fängt Victor van der Saar nicht nur Bilder, sondern auch Geschichten ein. Seine Motive laden zum Innehalten ein – zum bewussten Hinsehen und zum Entdecken neuer Perspektiven auf das Vertraute.

Im Rahmen der Ausstellung werden ausgewählte Fotografien gezeigt, die die Praxisräume in einen Ort der Begegnung und Inspiration verwandeln. Besucher:innen erwartet ein entspannter Abend mit direktem Austausch. Der Künstler ist anwesend und gibt persönliche Einblicke in seine Arbeit.

Datum: Mittwoch, 3. Dezember 2025

Uhrzeit: 19:00–21:00 Uhr

Ort: Zahnzentrum Kronberg, Frankfurter Straße 13a (Eingang über Bahnstraße)

Eintritt: frei

Anmeldung: über die Website zahnzentrum-kronberg.de/dental-art, auf Facebook oder per E-Mail an kontakt@dr-baumstark.de.

Website des Künstlers: victorvandersaar.de

Wir freuen uns darauf, Sie auch außerhalb unserer ärztlichen Tätigkeiten in unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen, in denen wir regelmäßig unter dem Motto Dentals meets Art Kunstausstellungen und oder Fachvorträge zu zahnmedizinischen Themen präsentieren. „Dental meets Art“ ist eine Veranstaltungsreihe, die regionale Kunstschaffende präsentiert und einen Dialog zwischen Kunst, Gesundheit und Ästhetik schafft. Ob Patient:in oder Kunstliebhaber:in – der Besuch lohnt sich für alle, die den Blick für Details lieben.

Bildrechte: Victor van der Saar