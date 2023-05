Einrichtungspartner für Hotels und Restaurants

Wenn es um die Hoteleinrichtung und Restauranteinrichtung geht, ist A.B.C. Worldwide der optimale Partner. Die große Auswahl an Sitzmöbeln lässt keine Wünsche offen – vom Vintage Style über zeitlose Eleganz bis zum Old English Style kann man bei dem Ausstatter alles kaufen. Das Angebot erstreckt sich von der Restaurantausstattung über Lounges, Bars und Terrassen bis hin zu Möbeln für das Hotelzimmer.

In mehreren Ausstellungshallen mit über 2.000 Quadratmetern Fläche können sich Innenarchitekten, Architekten und Kunden informieren. Die Verkaufsberater sind auf die Gastronomie- und Hoteleinrichtung spezialisiert und kommen teilweise selbst aus der Branche. Wem die Anreise zu lang ist, kann sich auch per Chat, Telefon oder E-Mail beraten lassen. Hierzu ist es hilfreich, vorab Fotos oder Entwürfe der Hoteleinrichtung zu übermitteln. Auf Wunsch werden Mustermöbel zur Verfügung gestellt.

Nicht von der Stange

Er gibt für die Gastronomie und Hoteleinrichtung nicht nur den einen Stuhl oder das eine Sofa. Bei einem Besuch vor Ort präsentieren die Verkaufsberater für Hotelmöbel zig Stoff-, Leder- und Kunstlederproben, durch das ein und dasselbe Möbel immer wieder anders erscheint. Auch ist es möglich, Hotelmöbel mit Kundenstoffen zu beziehen. Bankanlagen sind bei A.B.C. Worldwide Made in Germany. Hier ist eine maßgenaue Anfertigung möglich. Auch Sonderanfertigungen kann man hier kaufen. „Unser Ziel ist ein kundennaher Service und eine faire Preis-Leistungs-Relation“, so Prokurist Christoph Hanselle. Nicht umsonst setzen namhafte Hotelketten und privat geführte Hotels auf die Kompetenz von A.B.C. Worldwide.

Viele Möbel sofort verfügbar

Wer kennt das nicht? Beim Neubau oder Umbau von einem Hotel denkt man oft zuletzt an die Hotelmöbel. Hier bietet A.B.C. Worldwide den Vorteil großer Lagerhallen: So sind über 220.000 Möbel sofort verfügbar. So ist zum Beispiel die kurzfristige Ausstattung von Banketträumen im Hotel möglich. Wenn zur Sommersaison noch ein paar zusätzliche Terrassenmöbel benötigt werden, ist auch das kein Problem.

Aktuelle Einrichtungstrends

Materialmix ist das Zauberwort bei Hoteleinrichtungen, wenn es um gelungene Lounges, Bars und Restaurants geht. Gerne mixt man auch Restaurant-, Lounge- und Barmöbel in der Hoteleinrichtung, also Möbel verschiedener Sitzhöhen. Loungemöbel gehören immer in gastronomische Bereiche. Barsitzgruppen sind ideal als Wartezonen oder für Gruppen, die nur ein paar Cocktails trinken möchten. Sie haben den Vorteil, dass sie nicht viel Platz benötigen. Im Hotelzimmer sind multifunktionale Möbel angesagt, die sich sowohl als Schreibtischstuhl als auch zum Relaxen eignen.

Kuschelige Veloursstoffe und warme Farben, wie Pflaume, Bordeaux und Aprikose unterstreichen den wohnlichen Charakter. Aber auch frische Farben, wie Pistaziengrün, dürfen 2023 in der Gastronomie und am Hotel Akzente setzen. Insgesamt machen verschiedene Sitzhöhen eine gastronomische Fläche lebendig, weil sie den Raum strukturieren.

Das gilt auch für den Außenbereich von Hoteleinrichtungen. Hier ist eine Strukturierung sehr wichtig, weil es im Gegensatz zu einem geschlossenen Raum keine Wände und Decken gibt, die den Raum begrenzen. A.B.C. Worldwide bietet hier Gastronomie-taugliche Möbel der Marke Worldwide Seating. Im Trend sind bequeme Stühle mit Seilgeflecht, die sich anfühlen wie ein Stoffpolster. Hergestellt wird dieses aus schnell trocknendem Textilen. Ein anderer Trend sind Stühle in Binsengeflecht-Optik, die ebenso wetterfest sind und sich im attraktiven, skandinavischen Stil präsentieren. Und natürlich sind nach wie vor Bauholz-Möbel gefragt. Das umfangreiche Angebot präsentiert sich auf der Internet-Seite. Hier kann man auch ganz einfach per Chat Kontakt mit den Verkaufsberatern aufnehmen.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915



http://www.abc-worldwide.de

