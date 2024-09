Einführung neuer Domainendungen: Deal-Domains, Now-Domains, Ad-Domains und Locker-Domains

Die fortlaufende Einführung neuer generischer Top-Level-Domains (gTLDs) eröffnet spannende Möglichkeiten, um Webadressen gezielt zu individualisieren. Insbesondere Unternehmen und Privatpersonen können ihre Online-Präsenz dadurch kreativer und effizienter gestalten, was sie in einer zunehmend digitalisierten Welt unverzichtbar macht.

Derzeit befinden sich mehrere innovative Domainendungen in der Einführungsphase, darunter .now , .deal, .ad und .locker. Jede dieser Domains bietet einzigartige Vorteile, die gezielt für verschiedene Branchen und Zielgruppen relevant sind

1. Now-Domains: Sofortige Aufmerksamkeit für zeitkritische Inhalte

Die .now-Domains ermöglichen es, zeitkritische Informationen schnell und prägnant zu vermitteln. Sie sind besonders geeignet für Projekte, die unmittelbare Aufmerksamkeit erfordern – wie zeitlich begrenzte Angebote, Produkt-Launches oder Event-Ankündigungen. Unternehmen profitieren von der Möglichkeit,

Dringlichkeit zu signalisieren und ihre Inhalte in Echtzeit zu präsentieren.

Auch für Privatpersonen eröffnen now-Domains interessante Optionen. Blogs, Portfolios oder persönliche Meilensteine lassen sich effektiv hervorheben. Durch die Verständlichkeit des Begriffs „now“ im deutschsprachigen Raum eignen sich diese Domains besonders für digital-affine und international orientierte Zielgruppen.

2. Deal-Domains: Die perfekte Plattform für den Handel

Mit .deal-Domains erhalten insbesondere Unternehmen im E-Commerce und Handel eine starke digitale Präsenz, um Angebote und Verhandlungen sichtbar zu machen. Der Begriff „Deal“ ist längst im deutschen Sprachgebrauch angekommen und hat durch prominente Persönlichkeiten zusätzliche Bekanntheit erlangt.

Die deal-Domains bieten einen direkten Weg, um potenziellen Kunden klar zu signalisieren, dass auf der Webseite attraktive Angebote zu finden sind. Besonders für Online-Marktplätze und Plattformen, die Deals und Sonderangebote präsentieren, sind diese Domains eine wertvolle Ressource. Die Einführung verläuft in mehreren Phasen, beginnend mit der Sunrise-Periode im August 2024, was den Unternehmen frühzeitig die Chance gibt, sich begehrte Domains zu sichern.

3. Ad-Domains: Fokus auf Werbung und Anzeigen

Ad-Domains sind speziell für die Werbebranche und Anzeigenplattformen konzipiert. Sie bieten eine prägnante Möglichkeit, im Online-Marketing hervorzustechen. Assoziationen mit „advertisement“ (Werbung) sind sofort präsent, wodurch diese Domainendungen für Werbeagenturen, Marketingexperten und Dienstleister von großem Vorteil sind.

Durch die Möglichkeit, klar definierte und suchmaschinenoptimierte Begriffe wie “ creative.ad“ oder „homesales.ad“ zu nutzen, können Unternehmen ihre Dienstleistungen und Angebote gezielt in den Vordergrund rücken. Die Einprägsamkeit und Relevanz der Ad-Domains verleihen den Webseiten eine starke SEO-Präsenz und ermöglichen es, eine klare Botschaft an die Nutzer zu vermitteln.

4. Locker-Domains: Schnittstelle zwischen Web2 und Web3

Die .locker-Domains bieten eine besonders innovative Verbindung zwischen traditionellen Webadressen und modernen dezentralen Identitäten im Web3. Sie ermöglichen es, eine leicht merkbare Domain zu nutzen, um sowohl die Online-Präsenz als auch die eigene Krypto-Wallet zu präsentieren. Dies macht die .locker-Domains besonders für technikaffine Nutzer und die Krypto-Community interessant.

Die Einführungsphasen der locker-Domains wurden wie folgt festgelegt:

Early Access Period: 16. Oktober bis 22. Oktober 2024

Qualified Launch Program: 22. Mai bis 19. August 2024

Allgemeine Verfügbarkeit: ab dem 23. Oktober 2024

Unternehmen und Privatpersonen, die auf der Suche nach einer modernen und zukunftssicheren Webadresse sind, können von der Flexibilität und Kreativität dieser Domains profitieren.

Vielfältige Möglichkeiten für den modernen Internetauftritt

Die Einführung der neuen gTLDs wie .now, .deal, .ad und .locker erweitert das Spektrum der Online-Darstellung erheblich. Während Now-Domains besonders für zeitlich sensible Inhalte geeignet sind, bietet die Deal-Domain klare Vorteile für den Handels- und E-Commerce-Sektor. Die .Ad-Domains heben sich als ideale Wahl für die Werbebranche hervor, während die zukunftsweisende Locker-Domain eine spannende Brücke zwischen Web2 und Web3 schlägt. Gemeinsam eröffnen diese neuen Domainendungen kreative und funktionale Lösungen für Unternehmen und Privatpersonen, die sich in einer zunehmend digitalisierten Welt erfolgreich positionieren möchten.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/now-domains.html

https://www.domainregistry.de/deal-domains.html

https://www.domainregistry.de/ad-domains.html

https://www.domainregistry.de/locker-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: Geralt