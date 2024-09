Amazon :Frist für Produktsicherheitsangaben beachten!

Amazon erinnert: Frist für Produktsicherheitsangaben beachten!

Amazon Repricing von metapriceAmazon erinnert seine Marktplatz-Verkäufer eindringlich daran, die neuen Regelungen zur Produktsicherheit fristgerecht zu beachten. Wer die Vorgaben nicht einhält, muss mit harten Konsequenzen rechnen.

Im letzten Quartal des Jahres müssen sich Online-Händlerinnen und -Händler auf neue rechtliche Bestimmungen einstellen: Am 13. Dezember 2024, mitten in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit, tritt die europäische Produktsicherheitsverordnung (GPSR) in Kraft. Diese Verordnung soll gewährleisten, dass in der EU verkaufte Produkte bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen. Daher sind betroffene Händler dazu verpflichtet, neue Informationsvorgaben zu beachten und unter anderem eine Risikoanalyse durchzuführen.

Seit einigen Monaten wird in der Branche über diese Änderungen diskutiert. Nun hat auch Amazon seine Marktplatz-Verkäuferinnen und -Verkäufer, die Nicht-Lebensmittel in den EU-Stores anbieten, dazu aufgerufen, die Frist unbedingt einzuhalten und sicherzustellen, dass alle Vorgaben erfüllt werden.

Neuer Bereich auf der Produktdetailseite

Amazon hat zur Umsetzung dieser Anforderungen einen neuen Abschnitt auf den Produktdetailseiten eingefügt. Dieser trägt den Namen „Sicherheit und Produktressourcen“.

Laut einer Mitteilung im SellerCentral sind Produktbilder nun von den Compliance-Dokumenten und -Informationen getrennt. „Ihre Marketingbilder und Produktinformationen werden an dieser Stelle angezeigt“, heißt es in der Mitteilung an die Verkäufer. Zudem haben Händlerinnen und Händler die Möglichkeit, schnell zu überprüfen, ob alle notwendigen Compliance-Informationen hinterlegt wurden. Diese Daten sind nicht nur für die Verkäufer, sondern auch für die Kundinnen und Kunden leicht zugänglich.

