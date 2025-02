Eine systematische Einführung in die Grundlagen des Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung

Ein zweitägiges Grundlagen-Seminar als Präsenz- oder als Live-Online-Seminar

Die gesetzliche Rentenversicherung ist für viele ein wichtiges Thema. Deshalb bieten wir, auf vielfachen Wunsch, unser Seminar zu den Grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung SGB VI in 2025 nun auch online an.

Wir wissen, dass mehrtägige Onlineveranstaltungen für viele Teilnehmenden nur schwer zu bewältigen – und damit auch wenig effektiv – sind. Aus diesem Grund ermöglichen wir es Ihnen gemeinsam mit unseren erfahrenen Referenten, dieses zweitägige Seminar an zwei unabhängigen Tagen zu besuchen. Mit jeweils eintägigen und getrennt buchbaren Live-Online-Seminaren und mit strikt begrenzter Teilnehmerzahl werden Sie optimal einen systematischen Überblick über das geltende Recht der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten – selbstverständlich unter Berücksichtigung der aktuellen Rentenreformen. Anhand praktischer Beispiele werden insbesondere die Voraussetzungen der einzelnen Rentenarten und die verschiedenen rentenrechtlichen Zeiten (Voraussetzungen und Bedeutung der einzelnen Zeiten für die Rentenansprüche) erläutert.

Auch für die Diskussion Ihrer eigenen Fragen wird bei diesem Format hinreichen Raum vorhanden sein.

Unsere langjährig bewährten Präsenzseminare werden wir Ihnen selbstverständlich auch weiterhin anbieten. Sie können damit entscheiden, welche Form der Weiterbildung Sie selbst bevorzugen.

Im Frühjahr 2025 wird das zweitägige Präsenzseminar zu den Grundlagen des Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung SGB VI vom 31. März – 01. April 2025 in Mannheim stattfinden.

Planen Sie ein innerbetriebliches Seminar oder ein individuelles Mitarbeitercoaching? Dann sind Sie bei uns ebenfalls an der richtigen Adresse. Denn wir bieten Ihnen fast jede Veranstaltung auch als INHOUSE-Seminar an. Gerne beraten wir Sie persönlich.

Ihre Fort- und Weiterbildung durch Seminare zur gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI)

Die SDL Akademie ist Ihr Partner für die erfolgreiche Durchführung von Seminaren zu Themen des Rechts der gesetzlichen Renten. Die gesetzliche Rente ist in den Personalabteilungen und den Sozialabteilungen aller Unternehmen stets ein aktuelles Thema, das von den Sachbearbeitern beherrscht werden muss.

Wir erweitern, ergänze, aktualisieren und optimieren für Sie ständig unser Angebot. Auf unserer Website werden Sie wieder neue und topaktuelle Seminare finden. Im Bereich der Grundlagenseminare zum SGB VI haben wir uns an Ihren Anforderungen orientiert und bieten unser Einführungsseminar auch als LIVE-Online-Seminar in zwei unabhängig voneinander buchbaren Modulen an. Hier finden Sie nun ein kompaktes zweitägiges intensives Grundseminar mit zahlreichen praktischen Übungen und wichtigen Informationen zur Umsetzung in den Unternehmensalltag. Die Präsenzdurchführung dieses Seminars bieten wir darüber hinaus auch weiterhin an.

Zur Ergänzung steht dann als nächstes Angebot das „Praktikum zur Rentenberechnung in der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI)“ auf der Agenda. Hier werden Sie das praktische Verfahren der Rentenberechnung erlernen und damit Rentenbescheide besser verstehen. Dieses Seminar werden wir auch zukünftig ausschließlich in Präsenzform durchführen, da nur so die praktische Arbeit am einzelnen Fall erfolgen kann.

Frühverrentung, Altersteilzeit, vorgezogene Rente und mehr – Optionen für einen vorzeitigen Rentenbeginn: An einem kompakten Seminartag wollen wir Ihnen einen systematischen Überblick der möglichen Frühverrentungsoptionen im Zusammenspiel mit möglicher Arbeitslosigkeit/Altersteilzeit und den Ausgleichsoptionen geben. Sie werden in die Lage versetzt, Optionsmöglichkeiten des vorzeitigen Rentenbeginns zu erkennen, Kombinationsmöglichkeiten zu ermitteln und Kapitalbeträge fehlender Rentenbeiträge und der Ausgleichsoptionen zu berechnen.

Aktuelle Themen aus dem Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung sind beispielsweise die „Flexi-Rente“ oder das „Rentenpaket II“. Aktuelle Reformen in der gesetzlichen Rentenversicherung sind dabei immer wieder Gegenstand unserer Seminare. Auch 2025 finden Sie wieder ein breites Angebot an Möglichkeiten für Ihre Fortbildung.

