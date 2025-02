Ostern kann kommen

Hast Du Lust, das Osterfest mit Nepomuck und Finn zu feiern?

Der Kobold macht sich auf den Weg, um seine Mäusefreunde zu besuchen. Natürlich geht es dabei turbulent zu, und alle Nepomuck-Finn-Fans kommen wieder voll auf ihre Kosten!

Neben einer spannenden Geschichte warten diesmal unter anderem tolle Basteltipps auf Dich!

Produktinformation:

Herausgeber: ‎BoD – Books on Demand; 1. Edition (30. Januar 2020)

Sprache: ‎Deutsch

Taschenbuch: 88 Seiten

ISBN-10: 375040772X

ISBN-13: 978-3750407725

Auch als E-Book erhältlich!

Leseprobe:

„Wann dürfen wir denn nun endlich raus, um Ostereier zu suchen“, nörgelt Fridolin.

„Ja, dieses ewige Warten“, quengelt Willi.

„Jetzt macht mal halb lang, Kinder. Es sind genug Eier für alle da“, versucht Merlin die Situation zu beruhigen. „Lasst uns doch vorher noch ein Lied singen. Damit ihr so richtig in Stimmung kommt.“

„Och nö. Das ist blöd.“

„Ich finde die Idee von Merlin nicht schlecht“, bringt Finn sich ein. „Erinnert ihr euch? Weihnachten haben wir auch zusammen gesungen.“

„Da will ich mich gar nicht dran erinnern“, sagt Lukas. „Schön war etwas anderes.“

„Jetzt ist aber genug. Wenn ihr nicht singt, gibt es auch keine Eiersuche. Ihr habt die Wahl.“

„Also gut“, mault Lukas. „Was sagt ihr?“ Er schaut die anderen Mäusekinder fragend an. Und ohne zu antworten nicken sie zustimmend.

„Na, dann mal los! Wir Erwachsenen und Nepomuck singen auch mit. Was ist mit dir, Flipp?“

„Bin dabei. Aber nicht, dass hinterher Beschwerden kommen, weil ich so schief gesungen habe.“

„Da fällt mir gerade ein, ich kenne kein Osterlied. Merlin, kennst du eins?“, will Finn wissen.

„Ja! Früher haben meine Menschen immer für Kinder aus der Stadt ein Osterfest veranstaltet. Und dabei haben sie natürlich auch Eier gesucht. Die Kleinen mussten vorher auch ein Lied singen. Moment, ich sage es euch vor.“

„Von wem ist das Lied denn?“, will Nepomuck wissen.

„Das ist schon ganz alt. Es ist von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben.“

„Den kenne ich aber nicht“, kommentiert Luis.

„Kein Wunder. Der lebte von 1798-1874 und war ein deutscher Hochschullehrer für Germanistik, Dichter und Sprachforscher.“

„Darf ich jetzt?“ Der Kater räuspert sich. „So dann hört mal zu. Das Lied geht so …

© Kummer/Erdiç

