Ein neues Mindset für die Zukunft der Arbeitswelt

„Zukunft der Unternehmen“ enthüllt den Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen von morgen

Der allgegenwärtige Kicker im Büro steht symbolisch für die Situation in vielen Unternehmen: Er ist da, aber kaum jemand traut sich, ihn zu benutzen. Das ist nur ein kleiner Hinweis auf ein größeres Problem, das unsere Arbeitswelt durchdringt. Angesichts von Fachkräftemangel, gestiegenen Erwartungen der Bewerber und einer zunehmenden Demotivation der Mitarbeitenden stehen Unternehmen vor scheinbar unlösbaren Herausforderungen.

Die Lösung liegt in einem grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie wir Arbeit, Zusammenarbeit und Führung verstehen. Unternehmen müssen ein neues, glücklicheres Mindset entwickeln. Denn mehr denn je streben Menschen danach, Arbeit als sinnvollen und erfüllenden Teil ihrer Lebenszeit zu erleben. Zukünftig werden sie sich den Unternehmen zuwenden, die ihnen genau das bieten können und wollen. Unternehmen, die sich dieser Veränderung verschließen, werden unweigerlich an den genannten Herausforderungen scheitern.

Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden wird zur Achillesferse jedes Unternehmens.

In einer Zeit, in der die Zufriedenheit zur zentralen Größe im Kontext von Arbeit wird, ist die Entwicklung eines passenden Mindsets der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.

Die neue Zukunftsformel muss also heißen:

„Die Zufriedenheit, der Mitarbeitenden wird die neue Währung der Unternehmen.“

… und ein glückliches Unternehmens-Mindset wird der Schüssel für zukünftigen Erfolg.

Das Buch „Die Zukunft der Unternehmen“ von Dr. Achim Pothmann offenbart diesen fundamentalen Veränderungsprozess in unserer Arbeitswelt. Es deckt die wahre Ursache der gegenwärtigen Probleme auf, nämlich eine viel zu große und verbreitete Unzufriedenheit der Menschen im Kontext von Arbeit und zeigt, dass ein Wandel des Mindsets der entscheidende Schlüssel zur Bewältigung der komplexen Herausforderungen von heute und morgen ist. Erstmals wird ein neuroplastischer Transformationsprozess vorgestellt, der es Unternehmen ermöglicht, so ein neues Mindset zu entwickeln und sich für die Zukunft erfolgreich aufzustellen.

Dipl. Kfm. Dr. phil. Achim Pothmann engagiert sich als Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmer und Hochschul-Dozent (Fachbereich New Work/ Leadership) seit über drei Jahrzehnten mit Herzblut für neue Arten der Unternehmensführung. Als einer der wenigen Experten zum Thema Zukunft der Unternehmen in DACH, liefert Dr. Pothmann einzigartige und wegweisende Methoden, Unternehmen auf den fundamentalen Veränderungsprozess in der Arbeitswelt vorzubereiten und Lösungen, die sie zukunftsfähig machen. Als Pionier für eine zukunftsweisende Zusammenarbeit und Führung wurde er mehrfach mit seinem Unternehmen ausgezeichnet und galt als „Leuchtturm“ für seine Branche (Handelsjournal, 06/2017). Er wird als Experte zum Thema „Zukunft der Unternehmen“ als Speaker und Berater gebucht.

Dr. Achim Pothmann

