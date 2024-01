Ein innovatives Unternehmen mit Historie: LUKAS-ERZETT aus dem Großraum Köln

Arbeitgeber der Zukunft -LUKAS bleibt fortschrittlich

Die Geschichte eines Unternehmens spiegelt oft seine Werte, Visionen und Entwicklungen wider. Bei LUKAS-ERZETT sind diese Elemente eng miteinander verflochten und prägen die Identität des Unternehmens als Arbeitgeber und globaler Akteur.

Die Historie von LUKAS beginnt bereits im Jahr 1937. Damals wurde das Unternehmen LUKAS in Engelskirchen bei Köln gegründet. Ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Werkzeugen spezialisiert hat. Stück für Stück erweitern die Gebrüder Lukas ihr Produktportfolio. Mit vielen innovativen Ideen, starker Leidenschaft für die Branche und einer zunächst guten Portion bergischer Hemdsärmeligkeit entwickeln die Brüder ein weit über die Heimatgrenzen hinaus agierendes Industrieunternehmen, das bald auch international tätig sein sollte.Die Marke LUKAS wuchs stetig und etablierte sich als Qualitätsführer in den Bereichen der Herstellung von Werkzeugen und Maschinen für die Metallbearbeitung, den Formenbau und andere Industriezweige. Heute ist LUKAS-ERZETT ein international agierendes Unternehmen, das sich auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen sowie Antriebsmaschinen spezialisiert hat und ist geprägt von kontinuierlicher Innovation und einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit.

Schon früh wurde darauf geachtet, in modernste Fertigungs- und Vertriebsstandorte zu investieren, was LUKAS heute ermöglicht, Kunden weltweit hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Hochmoderne Produktions- und Vertriebsstandorte in England, Spanien, China, Tschechien und Südafrika sind das Rückgrat einer starken globalen Präsenz. Die weltweiten Standorte spiegeln die Überzeugung des Unternehmens wider, dass Sicherheit, Ethik, Nachhaltigkeit und Offenheit unverzichtbare Werte sind. LUKAS setzt auch von Beginn an hohe Maßstäbe für Qualität und Produktsicherheit und vereint diese stets mit innovativen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Neueste Entwicklungen und Technologien aus den unterschiedlichsten Branchen stehen dabei immer im Mittelpunkt, womit die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG schon früh ein Zeichen im Markt gesetzt hat.

Heute ist LUKAS-ERZETT als Unternehmen eine starke Gemeinschaft von 650 Mitarbeitenden weltweit, die sich für höchste Qualität und ständige Weiterentwicklung einsetzen. Als Arbeitgeber wird bei LUKAS großer Wert darauf gelegt, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeitende ihr Potenzial entfalten und wachsen können. Die Unternehmenskultur basiert auf Offenheit, Teamarbeit und dem Streben nach Exzellenz und bietet zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten.

LUKAS-Mitarbeiter sind stolz darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, das seine Werte in die Tat umsetzt. Als Arbeitgeber setzt sich LUKAS für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ein und engagiert sich für soziale und ökologische Verantwortung, denn LUKAS sieht seine Mitarbeiter als Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg und schätzt Engagement und Leidenschaft.

Das kontinuierliche Ziel, ein zukunftsweisendes Unternehmen zu sein, spiegelt sich sowohl in der LUKAS-Produktqualität und der Unternehmenskultur wider, als auch in dem aktuellen Erscheinungsbild. Als Unternehmen, das die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit betont, wird auf ein modernes und einheitliches Erscheinungsbild gesetzt, um die visuelle Identität der Werte und des Engagements für Qualität und Fortschritt widerzuspiegeln. Alle von LUKAS produzierten und gehandelten Produkte stehen für höchste Qualität wie z.B. hohe Standzeiten, hervorragende Ergonomie, kraftvolles Arbeiten und beste Ergebnisse beim Schleifen, Trennen, Fräsen, Polieren oder bei der Präzisionsbearbeitung. LUKAS hat sich der Qualität verschrieben und lebt diese-Tag für Tag. Das macht LUKAS-Werkzeuge stets zu einem verlässlichen und sicheren Faktor im Fertigungsprozess und sichert seinen Kunden eine optimale Fertigungsqualität.

Das Erscheinungsbild von LUKAS-ERZETT ist modern, klar und ansprechend. Es unterstreicht die Position als Innovationsführer in der Branche und betont zudem das Engagement für Nachhaltigkeit und ethisches Handeln. Die Marke LUKAS steht für Agilität, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeitund richtet alle operativen Handlungen so aus, dass diese Werte eingehalten werden. LUKAS ist stolz darauf, diese Prinzipien in ihrem täglichen Geschäft und in ihrer Unternehmenskultur zu leben und möchte dies nach außen tragen.

Die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG ist innovativer Spezialist für trendbestimmende hochwertige Werkzeug- und Speziallösungen in den Bereichen Trennen, Schleifen, Polieren und Fräsen. Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen fürs Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen unter dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ bekannt, überzeugt LUKAS damit international Kunden vom Handwerk bis hin zur industriellen Fertigung in der Luft- und Raumfahrt, dem Automobilbau, der Kunststoffbearbeitung oder dem Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbau – und das seit über 85 Jahren! Die hauseigene Entwicklungsabteilung verfügt über langjähriges und umfangreiches Anwender-, Produktions- und Branchenwissen. Mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis handelt LUKAS bei der Herstellung, dem Handel und der Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm stets aus einer nachhaltigen Perspektive unter Berücksichtigung höchster Qualität.

