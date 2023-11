Eco Land Building (ELB): ETERRA’s Vision für nachhaltiges Bauen in der Gegenwart

Magdeburg, November 21, 2023 – Die Welt steht vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte: dem Klimawandel. Inmitten dieses globalen Wandels tritt die ETERRA Gruppe aus Magdeburg als Vorreiter des nachhaltigen Bauens hervor. Ihr Eco Land Building (ELB) Programm verspricht nicht nur eine Veränderung im Stadtbild Magdeburgs, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zum weltweiten Klimaschutz. Qualität, Nachhaltigkeit und Tradition bilden dabei das Fundament, auf dem die Zukunft des Bauens ruht.

Die Herausforderung der Bauindustrie: Ein ökologischer Fußabdruck in Stein gemeißelt?

Die Bauindustrie ist weltweit einer der größten Verbraucher natürlicher Ressourcen. Inmitten dieses Dilemmas setzt die ETERRA Gruppe auf einen Paradigmenwechsel: weg von der verschwenderischen Nutzung hin zu einem nachhaltigen Baustil. Mit ihrem Sitz in Magdeburg, einer Stadt im Wandel zur klimapositiven Metropole, strebt ETERRA durch das Eco Land Building eine ökologische Revolution im Herzen Europas an.

ETERRA Gruppe: Baumanagement mit Herz und Verstand

Die ETERRA Gruppe, ein deutsches Baumanagement- und Bauträgerunternehmen, hat sich auf Projektentwicklung, Grundstücksentwicklung und Landentwicklung spezialisiert. Insbesondere rücken Neubauprojekte im wohnwirtschaftlichen Bereich in den Fokus. Doch ihre Ambitionen reichen weiter: Sie wollen nicht nur Immobilien schaffen, sondern einen Beitrag zur Schaffung einer nachhaltigen Zukunft leisten.

ELB: Der rote Faden durch nachhaltige Immobilienprojekte

Die Trias aus Qualität, Nachhaltigkeit und Tradition durchziehen sämtliche Projekte der ETERRA Gruppe. Dieser rote Faden zieht sich nicht nur durch das äußere Erscheinungsbild der Gebäude, sondern manifestiert sich auch in den innovativen Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Eco Landl Building: Ein Meilenstein für nachhaltiges Bauen

Die Bauindustrie steht vor der Herausforderung, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig wirtschaftlich zu agieren. Hier kommt das Eco Land Building der ETERRA Gruppe ins Spiel. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet die Projektentwicklung nicht nur Beratung und Vermittlung, sondern setzt auf zukunftsweisende Technologien, um CO-Emissionen von Gebäuden auf null zu reduzieren.

ESG-Kriterien: Ein Richtungsweiser für nachhaltige Bauentscheidungen

Nachhaltigkeit in der Baubranche gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die ETERRA Gruppe hat nicht nur den Wandel erkannt, sondern auch die Bedeutung von Environmental, Social and Governance (ESG) Kriterien in der Bauindustrie verinnerlicht. Die Einhaltung dieser Kriterien ist nicht nur eine ethische Entscheidung, sondern wird auch durch nationale und internationale Gesetze wie die EU-Taxonomie vorangetrieben.

ETERRA’s Blick in die Zukunft: Aktuelle Projekte und Visionen

Die ETERRA Gruppe setzt ihre Visionen nicht nur in Worten, sondern auch in konkreten Projekten um. Das Ostseebad Binz, das Projekt Teltow und das Quartier Kalkberger Höfe sind nur einige Beispiele für nachhaltiges Bauen in der Gegenwart. Insbesondere das ELBHafen-Projekt, das sich auf eine Gesamtfläche von 300.000 m² entlang der Elbe erstreckt, markiert einen Schritt in Richtung eines klimaneutralen Standortes Magdeburgs.

Fazit: Nachhaltiges Bauen als Grundstein für die Zukunft

In einer Welt, in der die Ressourcen knapp werden und das Klima sich verändert, ist nachhaltiges Bauen keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Die ETERRA Gruppe aus Magdeburg leistet mit ihrem Eco Land Building einen wegweisenden Beitrag, nicht nur für die Stadt, sondern auch für die globale Bauindustrie. Qualität, Nachhaltigkeit und Tradition bilden dabei nicht nur den roten Faden, sondern den Grundstein für eine zukunftsweisende Ära des Bauens.

Autorin: Chanel Ehlers

Projektmanagerin & Bloggerin

Chanel ist leidenschaftliche Projektmanagerin für zukunftsorientierte Unternehmen und Ihre Leidenschaft ist das Bloggen und Veröffentlichen von Ideen, die die Welt bereichern und zu einem besseren, langfristig nachhaltigen Ort machen.

Die Eterra Gruppe ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Immobilienunternehmen aus Magdeburg, das sich für nachhaltiges Wohnen einsetzt. Das Unternehmen bietet ein breites Leistungsspektrum an und arbeitet eng mit seinen Kunden und Investoren zusammen, um individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.

Kontakt

ETERRA Gruppe GmbH

Matthias Claßen

Halberstädter Straße 13

39112 Magdeburg

+49 (0) 391 6111 5868



https://www.eterragruppe.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.