E WIE EINFACH als „Deutscher Champion 2024“ ausgezeichnet

(Köln) E WIE EINFACH zählt zu den „Deutsche(n) Champions 2024“. Das Siegel wird von der Rating- und Rankingagentur ServiceValue gemeinsam mit der überregionalen Tageszeitung WELT an Unternehmen vergeben, die ihre Kund:innen in verschiedenen Kategorien der Kundenansprache begeistern. Dazu zählen Markenkommunikation, Preisgestaltung sowie Produkt- und Leistungsqualität.

Die Untersuchung umfasst branchenübergreifende Studien zur Kundenbegeisterung aus den Bereichen Service, Produkte, Preise, Marke, Filiale und Digitalisierung. In den Studien wurde jeweils eine repräsentative Anzahl an Verbraucher:innen und Konsument:innen danach gefragt, ob sie die zu untersuchenden Unternehmen in Bezug auf die jeweiligen Themen begeistern konnten. Unternehmen, die bei mindestens drei der sechs Themen als Sieger gelistet wurden, erhalten den Titel „Deutsche Champions“. Er wird für jede Branche nur je einmal vergeben und ist deswegen ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. E WIE EINFACH erhält das Siegel in der Branche „Energieversorger – bundesweit.“

„Wir freuen uns sehr über das Siegel. Es zeigt, dass wir in der Kundenansprache sehr viel richtig machen, und motiviert uns, unseren Weg genau so weiterzugehen. Dass es nur einen Deutschen Champion je Kategorie gibt, macht den Titel für uns so besonders und noch wertvoller“, erklärte Katja Steger, CEO von E WIE EINFACH und eprimo.

