Influencer Marketing. Eine neue Chance für Unternehmen

Durch den ständigen Kontakt mit ihrer Community bieten Influencer:innen Unternehmen neue Perspektiven im Umgang mit Marketingstrategien. Der Sammelband „Influencer Marketing als Chance für Unternehmen. Erfolgsfaktoren, Kooperationsformen, Mumpreneurs und Kidfluencer“, erschienen im Dezember 2023 bei GRIN, beschäftigt sich mit den Marketingchancen von Influencer:innen für Unternehmen. Dabei behandeln die Autor:innen die Erfolgsfaktoren und Kooperationsformen des Influencer:innen Marketings wie auch die Arten von Influencer:innen.

Der Sammelband betrachtet verschiedene Themengebiete rund um das Thema Influencer:innen Marketing. Unternehmen können Influencer:innen als neue Chance nutzen, um ihre Marketingstrategien weiter auszubauen. Durch die beständige Vernetzung der Influencer:innen mit ihren Follower:innen bilden sich neue Werbewege, die Unternehmen zu ihrem Vorteil nutzen können. Immer häufiger entscheiden sich Unternehmen dazu, mit Family-Influencer:innen, Mumpreneurs und Kidfluencer:innen zu arbeiten. Das „Sharenting“ der Mumpreneurs kann jedoch negative Auswirkungen haben, was zu Gefahren für die Kinder und ihre Rezipierenden führen kann.

Eine neue Form des Online-Marketings

Welche Arten von Influencer:innen gibt es? Wie wählen Unternehmen die richtigen Influencer:innen aus? Welche Erfolgsfaktoren versprechen sich Unternehmen von Influencer:innen Marketing? Welche unterschiedlichen Arten von Kooperationsformen gibt es? Was sind Family-Influencer:innen, Mumpreneurs und Kidfluencer:innen? Der Sammelband „Influencer Marketing als Chance für Unternehmen. Erfolgsfaktoren, Kooperationsformen, Mumpreneurs und Kidfluencer“ beantwortet diese und weitere Fragen. Der Fokus liegt dabei auf den Erfolgsfaktoren und verschiedenen Kooperationsformen des Influencer:innen Marketings. Der Sammelband richtet sich vor allem an Studierende und Lehrende der Betriebswirtschaftslehre und an Personen, die an Online-Marketing interessiert sind. Außerdem ist das Buch für Unternehmen, die mehr über das Influencer:innen Marketing lernen wollen, und für Influencer:innen von Bedeutung.

Das Buch ist im Dezember 2023 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-346-97952-0).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1420872

