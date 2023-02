E-Rechnungs-Gipfel in Berlin: Vormerken und Mitgestalten

Kreuzlingen, Februar 2023 – Der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission zur Modernisierung des Mehrwertsteuersystems in der EU (ViDA) ist im Dezember veröffentlicht worden. Damit sind die Leitplanken für die Umsetzung eines Meldesystems für Rechnungen auch in Deutschland deutlich klarer definiert. Ein guter Zeitpunkt, intensive Abstimmungsprozesse mit Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu führen, damit der große Wurf für die elektronische Rechnung als ein zentraler Baustein der Digitalisierung schnellstmöglich und erfolgreich gelingt.

Der diesjährige E-Rechnungs-Gipfel findet am 12. und 13. Juni 2023 in Berlin statt und ist damit bereits im neunten Jahr DIE Plattform für alle Macher und Vordenker aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Politik rund um die E-Rechnung. Johannes von Mulert, Gründer und Veranstalter des E-Rechnungs-Gipfels, startet nun mit der Planung des diesjährigen Programmes und ruft dazu auf aktiv mitzugestalten: „Senden Sie mir Ihre Vorschläge und Ideen für spannende Themen, interessante Vorträge und inspirierende SprecherInnen:

www.e-rechnungsgipfel.de/kontakt„

Im Rahmen des letztjährigen E-Rechnungs-Gipfels wurden grundlegende Anforderungen und Modelle für die E-Rechnung in Deutschland erarbeitet und in einem Bild zusammengefasst: www.e-rechnungsgipfel.de/newsroom/graphic-recording In diesem Jahr gilt es nun, zu klären, was noch Bestand hat und welche neuen Aspekte hinzugekommen sind.

Weitere Informationen unter www.e-rechnungsgipfel.de

