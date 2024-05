Deutscher Betriebsräte-Preis 2024

Die Nominierten für den Betriebsräte-Oscar sind gesetzt

Die Nominierten für den Deutschen Betriebsräte-Preis 2024, der bundesweit wichtigsten Auszeichnung für betriebliche Mitbestimmung, stehen fest. Insgesamt zwölf Gremien hat die Experten-Jury ausgewählt – für die drei Hauptpreise in Gold, Silber und Bronze sowie die Auszeichnungen in drei weiteren Sonderkategorien. Insgesamt sind in diesem Jahr wieder mehr als 60 Bewerbungen für den Betriebsräte-Oscar eingegangen.

Die Shortlist für den Deutschen Betriebsräte-Preis 2024 in alphabetischer Reihenfolge:

-Böklunder Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG/DöllingHareico Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG, Böklund (Betriebsräte)

-Chemiestandort Stade (Betriebsrätenetzwerk)

-Daimler Truck AG, Leinfelden-Echterdingen (Gesamtbetriebsrat)

-Deutsche Telekom Service GmbH, Bonn (Gesamtbetriebsrat)

-GlaxoSmithKline Biologicals, Dresden (Betriebsrat)

-Helios Universitätsklinikum, Wuppertal (Betriebsrat)

-Huhtamaki Foodservice Germany GmbH & Co. KG, Alf (Betriebsrat)

-Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, Aldersbach (Betriebsrat)

-Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (Konzernbetriebsrat)

-Provinzial Versicherung AG, Düsseldorf (Konzernbetriebsrat)

-Siemens AG, München (Konzern- und Gesamtbetriebsrat)

-Siemens Healthineers AG, Erlangen/Forchheim/Röttenbach (Jugend- und Auszubildendenvertretung)

Der Deutsche Betriebsräte-Preis ist eine Initiative der Zeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“ aus dem Bund-Verlag, Frankfurt, und wird seit 2009 vergeben. Preiswürdig sind Mitbestimmungs-Initiativen, die beispielsweise zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen, zum Erhalt von Arbeitsplätzen oder zur Bewältigung der Transformation führen oder geführt haben. Schirmherr des bundesweit vielbeachteten Preises ist Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.

Am 7. November 2024 werden in Bonn, im Rahmen des 21. Deutschen Betriebsräte-Tags (www.betriebsraetetag.de), die insgesamt sechs Preisträger offiziell gekürt.

Weitere Informationen zu den nominierten Projekten in Kürze unter www.dbrp.de

Die Bund-Verlag GmbH, 1947 gegründet, ist ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht und führender Anbieter von Fachliteratur für Betriebs- und Personalräte. Im Verlag erscheint ein umfangreiches Buch-, Zeitschriften- und Onlineprogramm. Dazu zählt auch die führende Fachzeitschrift für Betriebsräte „Arbeitsrecht im Betrieb“.

Kontakt

Bund-Verlag GmbH

Christof Herrmann

Emil-von-Behring-Str. 14

60439 Frankfurt

069 795010-49



http://www.bund-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.