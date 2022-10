Die Verbindung mit dir Selbst – Safe Spirit Retreats

Retreats zur inneren Einkehr und Bewusstwerdung in Spanien und Teneriffa

Das Projekt „Safe Spirit – Entfalte dein wahres Potenzial“ hat es sich zum Ziel gemacht, anderen Menschen in ihren Emotionen und Lebensphasen zu begleiten (Traumata, psychische Ausnahmezustände). Auf diesem Weg zu sich selbst werden nicht mehr dienliche Verhaltensweisen auf natürliche Weise losgelassen.

Ausgangspunkt ist der Mensch als spirituelles Wesen. Da ist alles Materielle Ausdruck des Geistigen mit einem Ursprung. Dabei werden bewährte Methoden aus den schamanischen Traditionen verwendet. Aber viel mehr ist der Mensch aufgefordert, alle äußeren Methoden langsam fallen zu lassen, um ganz mit seinem eigenen inneren Ursprung in Verbindung zu treten. Dort findet er dann alle Werkzeuge, die er braucht, um ganz „heil“ zu werden. Verschiedene Techniken begleiten diesen Prozess. (Meditation, Atemarbeit, Begegnung mit entheogenen Substanzen, Psycho-schamanische Integrationsarbeit)

Ziel ist, das innere Gleichgewicht wiederherzustellen.

Muster und Anhaftungen aus der Vergangenheit werden gelöst, Konditionierungen werden erkannt und losgelassen. Das Ankommen im Moment des Lebens ist das Ergebnis dieses Prozesses. Tiefer Friede, Zufriedenheit und Glückseligkeit, können dann in dieser Präsenz erfahren werden.

Eine neue Klarheit fordert zum unmittelbaren Handeln auf. Die Herangehensweise an das Leben verändert sich. Potenziale kommen zum Ausdruck, kreatives Handeln wird gefördert. Safe Spirit dient hier als Plattform. Alte Traditionen aus Schamanismus, mystische Traditionen und Kulturtechniken, können sich hier erneuern und sich mit aktuellen wissenschaftlichen Errungenschaften verbinden. Ein neuer Weg der Ganzheit, kann hier entstehen.

Es ist wie in einem Mysterientheater. Die Welt wird dabei zum Ausdruck des inneren Seelenlebens des Menschen.

Zurück zum Ursprung ist die Devise. Wer sind wir wirklich?

Diese Verbindung ist für ist jeden möglich. Spiritualität kann erfahren werden. Sind alle Filter in einem Menschen einmal entfernt, bleibt der Wesenskern über (Höheres Selbst, Geistführer, innerer Heiler, Ahnen-Energie). Ein Informationsfeld mit unendlichen Möglichkeiten öffnet sich. Das ist abseits jeglicher intellektueller Verstandesanalyse. Es bleibt die Verbindung des Herzens mit der Urweisheit des Universums, mit dem Göttlichen. Das gibt Mut, Selbstvertrauen und Hingabe an etwas Größeres im Menschen. Es ist ein Akt des Ergebens, die Entstehung und eine Neugeburt in etwas Neues, Ungesagtes. Ein wirkliches Wunder und Mysterium.

Regelmäßig finden auf Teneriffa und Spanien Retreats zur Bewusstseinserweiterung, Meditationsgruppe und Sitzungen Psycho-schamanische Arbeit

Weitere Informationen zu den Retreats, den Terminen und zur Anmeldung gibt es auf der Website:

https://safe-spirit.com/

Gründung: 2019, Teneriffa, Spanien

Branche: Spiritualität und Bewusstseinsarbeit

Ziel und Arbeit:

Körper, Geist und Seele; Im harmonischen Einklang mit unserer inneren und äußeren Welt.

Das Ziel unserer Arbeit ist die Rückverbindung mit unserem Ursprung und der Kontakt zum ureigenen Bewusstseinsgrund. Das ist die Basis, um die unbewussten Anteile in uns bewusst zu machen. So können sich alte Muster, Konzepte, Traumata in Körper, Geist und Psyche lösen und befreien.

Sind Körper, Geist und Psyche schließlich ausgerichtet, treten wir wieder in Kontakt mit unserem wahren Sein. Um das zu erreichen, benutzen wir verschiedene Tools, welche wir abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse anwenden.

Wir arbeiten mit Einzelpersonen, Gruppen und Paaren, mit bewusstem Einsatz schamanischer Methoden und Techniken.

Kontakt

Safe Spirit

Marc Knepper

An der Prießnizuaue 17a

01328 Dresden

+4915202833000

info@safe-spirit.de

https://safe-spirit.com/

Bildquelle: wallpapercave.com