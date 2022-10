So geht Zukunft: Expertin überzeugt Publikum und Jury

Beim 12. Internationalen Speaker Slam am vergangenen Wochenende in Mastershausen wetteiferten 147 Redner:innen aus 18 Nationen 10 Stunden lang parallel auf zwei Bühnen um die Gunst des Publikums.

Als wäre dieser Fakten-Weltrekord nicht genug, befanden sich unter den Teilnehmenden sogar eine Goldene-Kamera Inhaberin und ein Guiness-Buch-Rekordhalter. Als Sahnehäubchen durften die live anwesenden und per live stream zugeschalteten Zuschauer sogar eine Verlobung auf der Bühne bejubeln.

Einen der begehrten Preise darf ab sofort die Rottenburger Zukunftsexpertin Martina Bock ihr Eigen nennen. Mit einem Auftritt voller Elan konnte sie das Publikum von sich und ihrem Thema überzeugen. Überreicht wurde der Preis von Top-Redner Hermann Scherer, der Martina Bock dabei seine Hochachtung für diese Leistung aussprach.

„Ich liebe es, Menschen dafür zu begeistern, dass wir gemeinsam eine großartige Zukunft gestalten können, auch wenn es in der Welt gerade drunter und drüber geht“ sagte die 53-jährige Mutter zweier erwachsener Kinder. Donnernder Applaus hat bewiesen, dass ihr das beim 12. Internationalen Speaker Slam bestens gelungen ist.

Die Verleihung des „Excellence Award“ sieht sie als Bestätigung dafür, dass das Thema Zukunft in der Gesellschaft Bedeutung und Gewicht hat. Durch ihre Seminare und Vorträge macht Martina Bock Menschen und Unternehmen fit für die Zukunft und gibt ihnen die Fertigkeiten mit, die es in unserer zunehmend komplexer werdenden Welt dafür braucht.

Sie ist darüber hinaus Gründungsmitglied und aktiv bei unique! e.V. Unternehmerinnen Netzwerk. In dieser Eigenschaft wird sie am 21.10.2022 bei den diesjährigen Frauenwirtschaftstagen des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg als Speed Dating Partnerin für andere Unternehmerinnen zur Verfügung stehen.

Zukunftsladies befähigt Menschen und Unternehmen, sich zukunftsfähig aufzustellen.

Wir sind überzeugt davon, dass es möglich ist, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten und setzen unser KnowHow dafür ein, die nötigen Fähigkeiten zu vermitteln.

