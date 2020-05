Die Arteo Praxis beteiligt sich an Corona Hilfe

Plastische-Ästhetische Chirurgie Düsseldorf

Der DANKE-Foodtruck als Corona Hilfe in Düsseldorf

Das Düsseldorfer Arteo Praxis & Klinik-Team ist sich bewusst, welches Vertrauen ihre Patienten ihnen entgegen bringen und setzt mit hohem Verantwortungsbewusstsein alles daran, Sie wieder mit Freude und Selbstbewusstsein in den Spiegel sehen zu lassen. Gerade daher war es für das gesamte Team der Arteo Ästhetik Group eine Herzensangelegenheit in den aktuell schwierigen Zeiten auch etwas zurückzugeben und Danke zu sagen. Als Dankeschön und als Zeichen der Wertschätzung für die Menschen in systemrelevanten Berufen (Krankenhäuser, Feuerwehren u.a. Hilfseinrichtungen) haben wir die von das DANKE-Team organisierte und mit Unterstützung von BürgerInnen und Unternehmen gestartete “DANKE-Foodtruck”-Aktion unterstützt. Dieser Foodtruck steht vor der jeweiligen medizinischen Einrichtung und versorgt alle Corona Held*innen mit leckeren Burgern und besten Limonaden/Smoothies.

Über die Arteo Ästhetik Group in Düsseldorf:

Die Arteo Aesthetik Group bestehend aus der Arteo Klinik und der Arteo Praxis Düsseldorf bietet mit Ihren 4 Fachärzten für Plastisch-Ästhetische Chirurgie das gesamte Spektrum der Plastischen Chirurgie von Kopf bis Fuß an. Zu unserem Facharzt Team gehören Dr. Akbas, Dr. Alt, Dr. Hagouan und Dr. (TR) Sentürk.

Die Arteo Klinik ist eine nach Paragraph §30 staatlich konzessionierte Privatklinik, die ambulante sowie stationäre Behandlungen ermöglicht. Angeboten wird das gesamte Spektrum der Schönheitschirurgie angefangen von Nasenkorrektur, Ohrenanlegen, Oberlidstraffung, Unterlidstraffung, Facelift, Brustvergrößerung, Brustraffung, Brustverkleinerung, Fettabsaugung bis hin zur Bauchstraffung, etc.

Die Arteo Praxis als Sekundärrepräsentanz dient als Beratungsstandort. Gleichzeitig werden hier die Faltenunterspritzung mit Botox & Hyaluron, PRP Eigenblut Behandlungen, das medizinische Needling sowie die HydraFacial Behandlung als medizinische Kosmetik angeboten.

Dr. med. Mehmet Akbas, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, ist Inhaber und Leiter der Arteo Klinik & Praxis.

Die Arteo Praxis unter der Leitung von Dr. Akbas bietet als Zentrum für Ästehtisch-Plastische Chirurgie das gesamte Spektrum der Schönheitschirurgie und Faltenbehandlung an.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.