Deutschlandmuseum als Europas Museum des Jahres 2025 nominiert

Das Deutschlandmuseum aus Berlin ist 2025 als einziges deutsches Museum für Europas wichtigsten Museumspreis nominiert. Der „European of the Year Award“ wird jährlich vom Europäischen Museums Forum verliehen und zeichnet exzellente Innovationen und Qualität in der Museumsarbeit aus. Verliehen wird der EMYA im Mai 2025 in Biaystok, Polen.

2010 wurde mit dem Ozeaneum in Stralsund letztmalig ein deutsches Museum ausgezeichnet. Es wäre der erste Preis für die Region Berlin. Robert Rückel, der Gründer des Deutschlandmuseums, ist bereits zum vierten Mal mit einem seiner Museen für den European Museum of the Year Award nominiert.

Europäische Exzellenz

Bereits seit 1977 betont der Award die gesellschaftliche Bedeutung von Museen in Europa. Die jährliche Konferenz samt Awardshow, an der 300 führende Museumsfachleute teilnehmen, präsentiert die besten Museum Europas und diskutiert innovative Ideen und Best Practices im europäischen Museumswesen.

Das Europäische Museumsforum basiert auf den Werten des Europarates und setzt sich für Bürgerbeteiligung, Demokratie, Menschenrechte und Nachhaltigkeit ein. Es schafft Verbindungen über kulturelle, soziale und politische Grenzen hinweg. Die Awards betonen nicht nur fachliche Qualität, sondern betten diese in ein Fundament aus sozialen, humanitären und nachhaltigen Werten ein. Das streng strukturierte Bewertungsverfahren basiert auf den realen und spezifischen Museumserfahrungen der Bewerber. Es gewährleistet, dass professionelle Qualität, Innovation und Kreativität unabhängig von den Unterschieden in Tradition, Kontext, Museumstyp, Größe oder Finanzierung anerkannt werden.

Das Deutschlandmuseum beweist Innovationsfreude

Seit Juni 2023 können Besucher im Deutschlandmuseum in 2000 Jahre Geschichte eintauchen. Von der Römerzeit, über das Mittelalter bis hin zur Neuzeit: Besucher durchwandern lebensechte Nachbildungen historischer Orte und Ereignisse. Das Besondere ist, dass die Sinne visuell, akustisch, olfaktorisch und haptisch angesprochen werden, um in die Vergangenheit „einzutauchen“.

Als interaktive Reise durch die Zeit bringt das Deutschlandmuseum frischen Wind in die traditionelle deutsche Museumslandschaft. Der immersive Ansatz soll Begeisterung für Geschichte bei den Besuchern auslösen und sowohl Geschichtsneulinge als auch Museumsliebhaber in seinen Bann ziehen.

„Zu den besten Museen Europas zu gehören ist für uns eine besondere Ehre“, betont Robert Rückel, Direktor des Deutschlandmuseums. „Museen müssen innovativ bleiben, um auch für zukünftige Generationen relevant zu bleiben. Der European Museum of the Year Award ist Garant dafür.“

Weitere Informationen unter: https://deutschlandmuseum.de/

Über das Deutschlandmuseum:

Das Deutschlandmuseum ist ein immersives Erlebnismuseum über deutsche Geschichte. Seine neue Art der Geschichtsvermittlung wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Das Museum ist Teil der Erfolgsgeschichte von Robert Rückel, dem Gründungsdirektor des DDR-Museums in Berlin und Direktor des Deutschen Spionagemuseums.

