Dekade der Energie: die Erfolgsgeschichte von Green Aktiv

Seit einem Jahrzehnt berät die Green Aktiv GmbH als Energieexperte Kunden in ganz Deutschland und hat sich als Ingenieurbüro für Energie- und Gebäudetechnik etabliert. Mit Standorten in verschiedenen deutschen Städten, darunter ein Büro im Herzen Münchens und ein Hauptstadtbüro in Berlin, gehört Green Aktiv heute zu den führenden Experten für Energieeffizienz – sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden.

Unter der führungsstarken Leitung von Gesellschafter und Geschäftsführer Sven Ruffert, der 2022 als „Unternehmer des Jahres“ ausgezeichnet wurde, hat sich unser Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. Herr Ruffert, ein visionärer Denker mit festem Glauben an eine nachhaltige Zukunft, konzentrierte sich dabei besonders auf den Mittelstand und die Immobilienbranche – Sektoren mit hohen Anforderungen an Energieeffizienz.

Von den Anfängen als Einzelunternehmen mit einem Energieaudit nach DIN EN 16247-1 bis hin zum führenden Anbieter maßgeschneiderter Energiekonzepte hat Green Aktiv sein Portfolio stetig ausgebaut. Es umfasst nun individuelle Sanierungsfahrpläne für Wohn- und Gewerbegebäude, Fördermittelberatung für energetische Sanierungsmaßnahmen, Energieeffizienz-Berichte für KMU und Großunternehmen sowie einzigartige Angebote im Strom- und Gaseinkauf.

Mit über 20 engagierten freien und festangestellten Mitarbeitern sowie einem hauseigenen Ingenieurteam garantiert Green Aktiv eine umfassende und unabhängige Beratung. Unser kontinuierliches Wachstum hat zu langjährigen Kooperationen mit qualitativ hochwertigen Partnern geführt.

Die Kundenzufriedenheit steht bei Green Aktiv seit jeher im Mittelpunkt. Dies spiegelt sich in zahlreichen positiven Referenzen wider. Dank einer rund um die Uhr erreichbaren Zentrale und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden setzen wir kontinuierlich neue Standards in der Branche. Bei Veranstaltungen wie dem Oktoberfest oder unserer jährlichen Weihnachtsfeier zeigen wir unsere Wertschätzung für Kunden, Partner und Mitarbeiter und betonen die Bedeutung von gepflegten Beziehungen.

Nach einem erfolgreichen Jahrzehnt möchten wir, das Team von Green Aktiv, uns bei allen bedanken, die uns auf dieser Reise begleitet haben. Wir blicken optimistisch in eine grünere und nachhaltige Energiezukunft und setzen uns stets neue Ziele, um unseren Service weiter zu verbessern.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Teil unserer Reise waren und sind! Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Homepage.

Ihre Energieexperten von Green Aktiv!

Unser Team, bestehend aus unabhängigen Energieberatungsexperten, engagiert sich landesweit dafür, Unternehmen und Privatpersonen gezielt bei der Senkung ihrer Energiekosten zu unterstützen. Als vertrauenswürdige Energieagentur bieten wir eine Reihe von geförderten Beratungsleistungen zur Energieoptimierung an. Wir erstellen maßgeschneiderte Sanierungspläne, die sowohl für Wohngebäude im Rahmen der BAFA- und KfW-Programme als auch für Nichtwohngebäude geeignet sind, um effektive Energielösungen zu gewährleisten.

