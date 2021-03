Das ELA Quality Resort Belek präsentiert türkische Genussmomente für zuhause

Ein bisschen dauert es noch bis Gäste wieder das mehrfach ausgezeichnete ELA Quality Resort Belek besuchen können. Das Luxusresort an der türkischen Riviera nutzt die aktuelle Wintersaison, um Renovierungen durchzuführen – im Rahmen dessen eröffnen im Frühling 2021 unter anderem neue Restaurants bzw. Bars. Damit man bereits jetzt wieder in den Genuss türkischer Delikatessen kommt, präsentiert das ELA Quality Resort Belek ein türkisches Drei-Gänge-Menü für zuhause.

Vorspeise: Auberginensalat

Als ersten Gang empfehlen die kulinarischen Spezialisten aus dem ELA Quality Resort Belek einen leichten Auberginensalat, wie er auch im Restaurant Ab-I-Lal serviert wird. Hierzu benötigt man vier Stück Aubergine, zwei Stück rote Spitzpaprika, zwei Knoblauchzehen, 30 g Petersilie, ein Stück Zitrone, 40 ml Olivenöl und etwas Salz. Im ersten Schritt müssen die Auberginen sowie die rote Spitzparpika gehäutet werden. Im Anschluss schneidet man beides in Würfel und vermischt es mit den anderen Ingredienzen.

Hauptgang: Geschmorte Kalbsschenkel

Für die Hauptspeise dieses türkischen Genussmenüs braucht man insbesondere eines: Viel Zeit. Denn der Kalbsschenkel muss ganze 12 Stunden im Ofen schmoren, damit das Fleisch schön zart ist und die verwendeten Gewürze sich komplett entfalten können.

In Sachen Zutaten wird eine Kalbshaxe (c.a 1.500 g), 5 g Salz, 2 g Schwarzer Pfeffer, 3 g frischer Thymian, 2 Rosmarin, 100 ml Olivenöl (2 EL davon zum Anbraten), 500 ml Brühe, 1 Zwiebel, 1 Bund Suppengrün, 30 g Tomatenmark und 100 g Butter.

Als erstes heizt man den Backofen auf 120 Grad vor und wäscht die Kalbshaxe unter fließendem Wasser. Die frischen Kräuter zerhackt man grob und vermischt sie mit den Gewürzen sowie mit dem Olivenöl in einer Schüssel zu einer Marinade. Mit dieser bestreicht man im Anschluss die Kalbshaxe. In einer Pfanne erhitzt man danach 2 EL Olivenöl und brät die Kalbshaxe gleichmäßig von allen Seiten leicht an. Im nächsten Schritt wird das Suppengrün geputzt und in kleine Würfel geschnitten. Das Gemüse brät man in der Pfanne, wo vorher die Kalbshaxe war, ebenfalls kurz an. Außerdem gibt man das Tomatenmark hinzu und röstet es kurz mit. Danach gibt man die Brühe hinzu, lässt alles kurz aufkochen und füllt anschließend den Pfanneninhalt in einen Bräter. In diesen legt man ebenfalls den Kalbsschenkel und lässt ihn im Ofen circa 12 Stunden schmoren, bis das Fleisch schön Zart ist. Als Beilage empfiehlt das ELA Quality Resort Belek gemischtes Gemüse der Saison oder alternativ Kartoffeln.

Dessert: Schokoladen-Baklava

Als süßen Abschluss des Drei-Gänge-Menüs darf das beliebte Schokoladen-Baklava nicht fehlen. Gäste des ELA Quality Resorts genießen dieses unteranderem sehr gerne in der hauseigenen Patisserie.

Um die Zubereitung etwas zu erleichtern, kann man vorgefertigten Blätterteig verwenden, anstatt den Teig aufwendig selbst zu machen. Für die Füllung benötigt man 100 g geriebene Pistazie oder Walnuss sowie 100 g Schokoraspeln. Darüber hinaus braucht man je 100 g Maisstärke und Kakaopulver sowie 500 g Butter. Für den Sirup sind ein Liter Wasser, 800 g Zucker und eine halbe Zitrone notwendig.

Den Blätterteig rollt man aus und teilt ihn in 16 gleich große Stücke auf. Jedes Stück sollte etwas größer als das Backblech sein. Parallel dazu schmilzt man die Butter bei leichter Hitze. Die Hälfte Teigstücke legt man auf ein extra Blech und schmiert es von beiden Seiten mit der geschmolzenen Butter ein. Darauf streut man die Hälfte der Pistazien bzw. Walnüsse und Schokoraspeln. Im nächsten Schritt wird der restliche Blätterteig ebenfalls auf beiden Seiten mit Butter eingeschmiert, auf die erste Lage Blätterteig gelegt und ebenfalls mit je nachdem Walnüsse, Pistazien und Schokoraspeln bestreut. Im Anschluss wird der Teig in gleich große 4x4cm Stücke geschnitten und danach für etwa 35 Minuten bei 200°C gebacken bis der Teig goldbraun ist. Zwischendurch bereitet man den Zuckersirup zu, der am Ende kalt auf das Baklava gegossen wird und mindestens zwei Stunden ziehen muss. Und danach: Einfach nur genießen. Guten Appetit!

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com

