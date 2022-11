Das Alentejo in Portugal ist FORBES Trendziel 2023

Frankfurt, 8. November 2022 – Noch weitgehend unentdeckt, aber im nächsten Jahr ein Megatrend. Das FORBES Magazin erklärt die Region Alentejo an der portugiesischen Atlantikküste jetzt zum Trendziel 2023.

Bislang galt das Alentejo aufgrund seiner einzigartige Landschaft und regionalen Historie als Geheimtipp und war, wenn überhaupt, als neuer Sehnsuchtsort einiger internationaler Stars in den Schlagzeilen zu finden. Fakt ist, Natur, Idylle und Abgeschiedenheit machen das Naturparadies mit seiner rund 180 km langen Küstenlinie am westlichen Rand Europas und nur eine Autostunde von Lissabon entfernt, laut FORBES-Liste jetzt zum Trendziel des Jahres 2023. Im Alentejo gehen menschenleere und nahezu unberührte Strände in ein Hinterland aus sanften Weinhügeln und Olivenplantagen über, in denen bezaubernde weiße Dörfer inmitten von Reisfeldern leuchten.

Das Alentejo ist reich in einem anderen, vielleicht dem kostbarsten Sinne überhaupt: reich an Kulturerbe (UNESCO), wundervoller Natur mit ihren weiten Ebenen mit Korkeichen und Wein, ein Paradies für Outdoorfans und Naturliebhaber, für Wanderer, Biker und Surfer und all jene, die die portugiesische Food&Wine-Tradition lieben und hervorragende Unterkünfte zu schätzen wissen.

Für FORBES hat der Reiseexperte Christopher Elliott zusammen mit OvationNetwork die 23 Trendziele für das Jahr 2023 erarbeitet. Wen wundert es, dass das Alentejo hier an dritter Stelle genannt wird. „Nach einem Jahr mit einer noch nie dagewesenen Nachfrage nach Reisen empfehlen unsere Reiseberater Reiseziele, die neue Alternativen zu alten Klassikern sind“, sagt Sunil Mahtani, Executive Vice President von OvationNetwork.

Dies sind die besten Reiseziele für das Jahr 2023, exklusiv für FORBES erstellt:

Queenstown, Neuseeland – Marrakesh, Marokko – Alentejo, Portugal

Big Sky, Montana/USA – Svalbard, Norwegen – Naoshima, Japan – Paros, Griechenland – Virgin Gorda, British Virgin Islands – Perth, Western Australien – Provence, Frankreich – Antalya, Türkei – Lecce, Italien – Menorca, Spanien – Lausanne, Schweizd – Megeve, Frankreich – Siem Reap, Cambodia – Valletta, Malta – Shimla, Indien – Lake Louise, Kanada – Colca Canyon, Peru – Pereira, Columbien- Doha, Qatar – Paso Robles, Californien

Warum das Alentejo in Portugal?

Die Region Alentejo, gelegen zwischen dem Tejo im Norden und der Algarve im Süden Portugals, ist geprägt von endlosen Atlantikstränden sowie vom großen kulturellen Erbe, das in den zahlreichen Kleinstädten der Region bis heute erhalten und zu besichtigen ist. Es gibt nahezu keinen Ort in Portugal, an dem man mehr über die portugiesische Geschichte erfährt, als im Alentejo. Die vielen historischen Gebäude wie Burgen, Schlösser, Festungen und Kloster geben einen Einblick in die Geschichte des Landes.

Das Alentejo ist schon seit Jahrhunderten auch für seine Weine bekannt. Im vergangenen Jahrhundert baute die Region ihre Weinkompetenz weiter aus und wurde nach und nach für den Spitzenweinbau entdeckt. Seit den 1990er Jahren haben sich hier immer mehr Weinmacher und -betriebe niedergelassen. Der Fokus liegt vor allem auf der Produktion von Rotwein, jedoch werden auch Weißweine hergestellt. Viele der Weingüter bieten sich auch für Touristen als ideale Übernachtungsmöglichkeiten an und präsentieren ihre Weine meistens gemeinsam mit hervorragender portugiesischer Küche.

Inmitten der besonderen Landschaft des Alentejo befinden sich auch außergewöhnliche und historische Unterkünfte, die ihren Gästen ein authentisches Urlaubsgefühl bieten. Ob ehemalige Herrenhäuser, moderne Weingüter oder prächtige Landhotels – sie alle geben ihren Gästen die Möglichkeit, die portugiesische Region Alentejo kennenzulernen.

Mit seinem historischen und kulturellen Erbe lockt das Alentejo immer mehr Touristen in den Süden Portugals. Dies ist auch der herzlichen Gastfreundschaft, die deutsche Urlauber sehr schätzen, zu verdanken.

Alentejo:

