Claranet von ISG als führender AWS Ecosystem Partner in Deutschland ausgezeichnet

Positionierung im Leader-Quadranten in drei Kategorien des Researchberichts „ISG Provider Lens™ 2023 – AWS Ecosystem Partners Germany“

Frankfurt am Main, 15.11.2023: Der Technology Service Provider Claranet ist in der Marktforschungsstudie „ISG Provider Lens™ 2023 – AWS Ecosystem Partners Germany“ als Leader ausgezeichnet worden.

Sichern konnte sich Claranet die Spitzenplatzierung wie bereits im Vorjahr in den drei Kategorien AWS Consulting Services, AWS Migration Services und AWS Managed Services.

Zu der Leader-Position von Claranet im Segment AWS Consulting Services tragen nach Bewertung der Analysten die vielfältige Anwendungserfahrung sowie die umfangreichen Hybrid-Cloud-Kompetenzen bei, die von Kunden immer häufiger in Verbindung mit Hyperscaler-Plattformen wie AWS erwartet werden. Außerdem bietet Claranet End-to-End-Services: Das Angebot endet nicht mit dem Abschluss der Beratung oder Implementierung, sondern umfasst auch den Betrieb der Lösung.

Als führender Anbieter von AWS Migration Services qualifiziert sich Claranet mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio und dem speziellen Fokus auf das wichtige Security-Thema. Das Serviceangebot von Claranet für die Migration auf AWS ist sehr umfassend und offeriert ergänzende Leistungen, von der Evaluierung, Strategie und Architekturen bis hin zur Integration. Belegt wird der hohe Stand der Zusammenarbeit mit AWS in mehr als zwanzig Case Studies.

In ihrer Bewertung von Claranet im Segment AWS Managed Services heben die Analysten das vielseitige Managed-Services-Angebot von Claranet für AWS-basierende Lösungen hervor, die auf einem hohen Sicherheitsniveau betrieben werden können. Dabei profitiert Claranet laut ISG von der mehr als 25-jährigen Expertise im Cloud-Hosting. Aus dieser Erfahrung können die Kunden entsprechenden Nutzen ziehen und werden auch in anspruchsvollen Projekten routiniert begleitet. Darüber hinaus unterstützen die Managed Services von Claranet auch hybride IT-Landschaften.

„Alle Unternehmen stehen vor der Herausforderung, mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten und sich zu modernisieren. AWS ist aufgrund seiner Innovationskraft und seines umfassenden Service-Portfolios für uns ein idealer Partner, sie auf diesem Weg zu begleiten“, sagt Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland. „Aufgrund unserer Expertise und langjährigen Erfahrung helfen wir Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer AWS-Projekte, um zukünftig wettbewerbsfähiger und erfolgreicher zu sein. Der Researchbericht eines renommierten Analystenhauses wie ISG stellt für uns eine wichtige Bestätigung und gleichzeitig einen Ansporn dar, der uns nachhaltig motiviert, unsere Kunden weiterhin auf dem gesamten Weg in die AWS-Cloud zu unterstützen.“

Der vollständige Report über Claranet steht unter https://www.claranet.de/whitepapers/isg-studie-aws-ecosystem-partners zum Download zur Verfügung.

Claranet ist ein globaler Technology Service Provider mit Expertise in den Bereichen Cloud, Cyber Security, Data, Applications, Modern Workplace und SAP Services. Wir begleiten Unternehmen bei der IT-Modernisierung: Mit flexiblen, skalierbaren Technologielösungen, lokalem Service und globaler Umsetzungsstärke. Dabei unterstützen wir unsere Kunden genau dort, wo sie stehen, in ihrer Region und in ihrem Tempo.

1996 gegründet, hat sich Claranet von einem Internet Service Provider (ISP) der ersten Stunde zu einem globalen Managed Technology Service Provider mit einem Jahresumsatz von 600 Millionen Euro, mehr als 10.000 Geschäftskunden und rund 3.300 Beschäftigten entwickelt.

Unser Ziel war es schon immer, das Potenzial der digitalen Welt zu erschließen, damit Unternehmen weltweit auf sichere Weise innovativ sein und wachsen können. Dies ist uns gelungen, indem wir die talentiertesten Menschen und leistungsfähigsten Technologien zusammengebracht haben, um gemeinsam etwas wirklich Großes aufzubauen. Dieser einzigartige Geist der Zusammenarbeit ist das Produkt zahlreicher Übernahmen und unseres eigenen organischen Wachstums in Europa, Brasilien, Asien und den USA.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

