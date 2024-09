Love4Pets schnittfeste Hundewurst unterstützt das Training der Rettungshundestaffeln

Die Love4Pets Hundewurst besteht aus natürlichen Zutaten und bietet eine optimale Mischung aus Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen, die Ihrem Hund die Energie liefert, die er für anspruchsvolle Aufgaben benötigt.

Rettungshunde leisten täglich bemerkenswerte Arbeit, sei es bei der Suche nach vermissten Personen, in Katastrophengebieten oder bei der Unterstützung von Menschen in Not. Gerade in solch fordernden Einsätzen ist es entscheidend, dass die Belohnung nicht nur schmackhaft, sondern auch nahrhaft ist, um die Leistung und Ausdauer des Hundes zu unterstützen. Unsere Hundewurst erfüllt genau diese Anforderungen. Mit ihrem hohen Fleischanteil und der natürlichen Rezeptur sorgt sie dafür, dass der Hund schnell Energie tanken kann, ohne dabei den Magen zu belasten.

Die weiche Konsistenz der Wurst macht sie besonders leicht portionierbar, sodass sie sich perfekt als schnelle Belohnung während des Trainings oder direkt nach einem Einsatz eignet. Zudem ist sie aufgrund ihrer hohen Akzeptanz bei Hunden ein wirkungsvolles Mittel, um Motivation und Freude an der Arbeit zu steigern. Auch für sensible Hunde ist unsere Wurst bestens geeignet, da wir auf künstliche Zusätze verzichten und ausschließlich hochwertige, gut verträgliche Zutaten verwenden.

Unsere Hundewurst ist mehr als nur ein Futter – sie ist eine wertvolle Unterstützung im Alltag von Rettungshunden und ihren Haltern. Egal, ob bei der täglichen Arbeit, im Training oder in Einsätzen: Mit unserer Wurst geben Sie Ihrem Hund die Anerkennung, die er verdient, und unterstützen gleichzeitig seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Denn gerade in stressigen und körperlich anstrengenden Situationen braucht Ihr Hund eine Belohnung, die ihm Energie liefert und gleichzeitig seinen Gaumen erfreut.

Seit über 30 Jahren im Zoofachhandel

Mein Name ist Alexander Stroba, meine Familie und ich sind seit Generationen mit Tieren und der Natur verbunden. Seit über 32 Jahren arbeite ich im Zoofachhandel vor und Hinter der „Ladentheke“, bei namhaften Firmen der Branche und seit über 50 Jahren habe ich immer Hunde um mich. Selbständig bin ich seit 2016 erfolgreich mit einer „Das Futterhaus“ Filiale in Ludwigshafen am Rhein. Aus dieser Erfahrung heraus leben ich folgendes Leitbild:

Wir sind Fachhandel!

Durch unser kompetentes Fachpersonal und deren fundierten Kenntnissen der Heimtierbranche, sowie dem großen Sortiment an starken Marken, sind wir ein verlässlicher Begleiter bei der Heimtierhaltung. Wir beraten im tierischen Alltag und bereichern so das Zusammenleben mit allen Haustieren.

Vorbild

Der vorbildliche Umgang mit Mensch, Tier und Natur steht bei unseren Entscheidungen im Vordergrund. Wir möchten uns engagieren und Verantwortung übernehmen.

Verlässlicher Partner

Bei allen Fragen und Problemen rund um das Haustier stehen wir Ihnen zur Seite. Versprochen!

Unsere Aufgabe

Nur der Verbund der Netzwerkpartner – vom Fachhandel für Tiernahrung, dem Veterinär und Facharzt für Heimtiere, Trainern, angesehenen Züchtern und Menschen, die für das Tierwohl leben- ermöglicht uns Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die wir mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen können und von deren Qualität wir persönlich überzeugt sind. Wir informieren über Maßnahmen, geben Empfehlungen und sind Ihr Ansprechpartner rund um das Wohl Ihres Haustieres. Vom Futter bis zum Trainingsplan, der Erziehung und der Behandlung bei empfindlichen und kranken Haustieren.

