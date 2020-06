Crown Equipment setzt seit 75 Jahren auf Kundenorientierung

Die Brüder Carl H. Dicke und Allen A. Dicke gründeten die Crown Equipment Corporation 1945 in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio. Von Anfang an war engagierter Kundenservice ein unerschütterlicher Grundpfeiler der Unternehmensphilosophie. Heute, 75 Jahre später, ist Crown ein weithin anerkannter, international agierender Hersteller von Flurförderzeugen und Anbieter von Technologien für den innerbetrieblichen Materialfluss. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 16.100 Mitarbeiter und beliefert viele der weltweit bekanntesten Markenhersteller und Branchenführer.

Die Familie Dicke leitet Crown nunmehr in vierter Generation vom Hauptsitz in New Bremen aus. Daneben betreibt das Unternehmen regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur.

“Ich fühle mich geehrt, Teil dieses Unternehmens zu sein und bin stolz auf die Reputation, die wir uns durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei der Steigerung von Effizienz, Produktivität und Sicherheit ihrer Betriebe erarbeitet haben. Ohne die Unterstützung unserer Standortgemeinden und unserer einzigartigen Mitarbeiter wären wir nicht an diesem Punkt angelangt. Unsere Belegschaft besteht aus ambitionierten Menschen, die sich jeden Tag für den Erfolg unserer Kunden einsetzen”, sagt Jim Dicke III, President von Crown Equipment. “Wir setzen alles daran, auch fortan richtungsweisende Technologien und innovative Stapler zu entwickeln, die den Materialfluss und die Lieferketten unserer Kunden auf der ganzen Welt voranbringen werden. Es ist sehr spannend, sich vorzustellen, was unser Unternehmen in den nächsten 75 Jahren erreichen wird.”

Crown hat langjährige Erfahrung bei der Entwicklung fortschrittlicher Technik, die die Zukunft von Materialflusslösungen immer wieder mitgeprägt hat. So hat das Unternehmen auf dem europäischen Markt unlängst die Schubmaststapler der neuen ESR 1000 Serie eingeführt, die ersten Stapler mit dem neuen Gena® Betriebssystem. Und Anfang 2020 sorgte Crown mit der Einführung des InfoLink® 7-Zoll-Touchdisplays für ein ganz neues Bedienerlebnis.

Zu Beginn des neuen Jahrzehnts, im 75stem Jahr seines Bestehens, arbeitet Crown nach wie vor eng mit seinen Kunden zusammen, um eine Reihe von Trends, die Veränderungen im Lager und in der Lieferkette bewirken werden, zu antizipieren und in die künftigen Produktentwicklungen einzubeziehen. Ein paar Beispiele:

Strategischer Ansatz zur Konnektivität

Mit Blick auf den konkreten Nutzen und eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung verfolgen Kunden zunehmend einen strategischen Ansatz für mehr Konnektivität. Auf der Grundlage klarer Unternehmensziele versetzt sie dies in die Lage, auf messbare Ergebnisse hinzuarbeiten.

Kontrolle über Daten

Die Kunden bestimmen, welche Art von Daten sie erfassen möchten, und setzen entsprechende Prioritäten. Dazu implementieren sie Prozesse, um relevante, zeitnahe Informationen zur richtigen Zeit an die richtigen Abteilungen und Personen weiterzugeben. Übersichtlich dargestellte, entscheidungsrelevante Daten ermöglichen sinnvolle betriebliche Veränderungen und tragen dazu bei, Verhaltensmuster zu durchbrechen.

Flexible Ansätze zur Automatisierung

Die Priorisierung von Aufgaben und Geräten, die sich am besten für die Automatisierung eignen, ist offensichtlich. Für die Kunden zeichnet sich ein klarer Weg zu einer konkreten Kapitalrendite ab. Darauf bauen sie auf und treiben ihre Automatisierungsmaßnahmen im Sinne ihrer Fulfillment-Strategien entsprechend voran.

Verbessertes Bedienerlebnis

Dank erweiterter Konnektivität können Fuhrparkmanager den Mitarbeitern ein datenreiches, stärker individualisiertes Bedienerlebnis bieten, das das Onboarding vereinfacht, die Produktivität steigert, die Sicherheit verstärkt und für bessere Mitarbeiterbindung sorgt.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur und beschäftigt weltweit über 16.000 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter crown.com.

Firmenkontakt

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Jörn Erdmann

Philipp-Hauck-Str. 12

85622 Feldkirchen

+49 89 93002-313

joern.erdmann@crown.com

https://www.crown.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Thomas Stahlschmidt

Liebherrstraße 4

80538 München

+49 89 716 77 40 50

thomas.stahlschmidt@orca-isar.de

http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.